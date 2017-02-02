Свою новую мужскую и женскую коллекции модный Дом Giorgio Armani запечатлел в одной рекламной съемке. В качестве героев креативная команда марки пригласила не только своих любимых моделей, но и манекенщиков, с которыми ранее не сотрудничала. Среди них оказались и россияне Александр Русич и Андрей Захаров.

1 2 3 ... 11 Итальянский бренд Giorgio Armani представил рекламную кампанию новых коллекций для мужчин и женщин сезона весна-лето 2017

В начале февраля бренд Giorgio Armani представил первые кадры рекламной кампании сезона весна-лето 2017 года. Съемка, которую поручили знаменитому дуэту фотографов — Мерту Аласу и Маркусу Пигготу, получилась сдержанной, но запоминающейся.



На черно-белых снимках запечатлены известные модели: Хизер Кемески, Лара Маллен, Марче Верхуф, Чарли Фрейзер, София Аренс, Джулиан Шнейдер. В нарядах из новой коллекции Джорджо Армани позировали и российские манекенщики Александр Русич и Андрей Захаров.



Про отечественных мужчин-моделей пишут не так часто, как про женщин. И очень зря! Вы только посмотрите на них — эти мускулистые красавцы легко могли бы составить конкуренцию Дэвиду Ганди, если бы он не принял решение покинуть fashion-индустрию. Уверены, парней ждет большой успех в мире моды.