В начале февраля бренд Giorgio Armani представил первые кадры рекламной кампании сезона весна-лето 2017 года. Съемка, которую поручили знаменитому дуэту фотографов — Мерту Аласу и Маркусу Пигготу, получилась сдержанной, но запоминающейся.
На черно-белых снимках запечатлены известные модели: Хизер Кемески, Лара Маллен, Марче Верхуф, Чарли Фрейзер, София Аренс, Джулиан Шнейдер. В нарядах из новой коллекции Джорджо Армани позировали и российские манекенщики Александр Русич и Андрей Захаров.
Про отечественных мужчин-моделей пишут не так часто, как про женщин. И очень зря! Вы только посмотрите на них — эти мускулистые красавцы легко могли бы составить конкуренцию Дэвиду Ганди, если бы он не принял решение покинуть fashion-индустрию. Уверены, парней ждет большой успех в мире моды.
Тут получился не ответ Дэвиду Ганди, а жалкий неубедительный писк. Парни отвратительны в своем нарциссизме при средненьких внешних данных
Первый вообще "ни о чем", совершенно не запоминающийся..второй чуть получше..
Тут получился не ответ Дэвиду Ганди, а жалкий неубедительный писк. Парни отвратительны в своем нарциссизме при средненьких внешних данных
Где Ганди а где эти молокососы. Сравнивать не с чем
Ни о чем, а сколько надменности))
Русич красава. А Ганди у нас целый Кавказ. Но вообще-то мальчиков красивых нас пруд пруди, и покрасивее найдтся, другое дело, что после 25-30 лет они все брюзгнуть начинают (воредные привычки, неухоженность....)
Ганди только замкадышным пенсионеркам нравится, но они активны и вездесущи.
Ганди давно в утиль пора , на пенсию. И лично я голубоглазых блондинов предпочитаю, славянской внешности, ангелоподобных. Армани что-то их не задействовал.