12 плодотворных лет работы, 93 коллекции, в том числе и линии haute couture, бесчисленное количество звездных поклонниц — так вкратце можно описать работу Риккардо Тиши для Givenchy. В отличие от большинства других дизайнеров, работавших на французский Дом после ухода основателя бренда, итальянский модельер добился не только положительных отзывов со стороны безжалостных критиков, но и способствовал значительному улучшению финансового положения марки.
С тех пор коллекции Givenchy неизменно привлекали внимание fashion-экспертов и модниц по всему миру. А после первого кутюрного показа в главный офис бренда поступил звонок от самой королевы Рании с просьбой создать для нее целый гардероб.
После стольких лет работы модельер принял решение покинуть Дом. К сожалению, коллекция, представленная в Париже в сентябре прошлого года, оказалось последней — на предстоящей Неделе моды показа Givenchy не будет. Кто займет место Тиши, пока неизвестно, зато дальнейшая судьба самого Риккардо похоже уже решена. По слухам, он возглавит марку Versace. На этом, по сообщениям инсайдеров, настаивает сама Донателла. Впрочем, гадать не будем и дождемся официальных заявлений.