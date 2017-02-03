Новый год — новые кадровые перестановки в модных Домах. 2 февраля стало известно о том, что Риккардо Тиши покидает пост креативного директора Givenchy. Ирина Шейк, Кендалл Дженнер, Наоми Кэмпбелл и другие звездные друзья дизайнера поздравили его с новым этапом в жизни и отметили, что марка уже никогда не будет прежней.

1 2 3 ... 16 42-летний Риккардо Тиши больше не является дизайнером Givenchy

12 плодотворных лет работы, 93 коллекции, в том числе и линии haute couture, бесчисленное количество звездных поклонниц — так вкратце можно описать работу Риккардо Тиши для Givenchy. В отличие от большинства других дизайнеров, работавших на французский Дом после ухода основателя бренда, итальянский модельер добился не только положительных отзывов со стороны безжалостных критиков, но и способствовал значительному улучшению финансового положения марки.

В это сложно поверить, но, получив в 2005 году предложение о работе на легендарный Дом, Тиши был готов отказаться от него в пользу собственного бренда. Лишь отсутствие денег и угроза продажи дома матери окончательно убедили модельера занять предлагаемую должность.

С тех пор коллекции Givenchy неизменно привлекали внимание fashion-экспертов и модниц по всему миру. А после первого кутюрного показа в главный офис бренда поступил звонок от самой королевы Рании с просьбой создать для нее целый гардероб.

После стольких лет работы модельер принял решение покинуть Дом. К сожалению, коллекция, представленная в Париже в сентябре прошлого года, оказалось последней — на предстоящей Неделе моды показа Givenchy не будет. Кто займет место Тиши, пока неизвестно, зато дальнейшая судьба самого Риккардо похоже уже решена. По слухам, он возглавит марку Versace. На этом, по сообщениям инсайдеров, настаивает сама Донателла. Впрочем, гадать не будем и дождемся официальных заявлений.