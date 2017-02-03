Иногда лучше промолчать, чем самой попасть в неловкую ситуацию. Ксения Собчак с присущим ей юмором высказалась относительно новой, как она думала, одежды российских почтальонов, которую на самом деле сняли с производства много лет назад.

1 2 3 4 5 6 7 Обычно Ксения Собчак быстро реагирует на те или иные события в нашей стране, но не в этот раз

Вечером 2 февраля в Instagram Ксении Собчак появилась весьма забавная картинка с не менее забавным комментарием. «Отличная новая форма для почтальонов с … новостями. Если ко мне такой в дом постучит — на рефлексе захочется спрятать Максима в подвале», — гласила подпись, которую сопровождал хэштег #ХайльПочтаРоссии (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).

На снимке, опубликованном звездой, представители руководства «Почты России» были запечатлены в форме, напоминающей одежду офицеров Третьего рейха. Подписчики 35-летней Собчак оценили ее юмор, а вот мы в недоумении. Такая форма была представлена пару лет назад, тогда же стала предметом бурных обсуждений в интернете и в итоге снята с производства в кротчайшие сроки.

Удивительно, что Ксения, которая активно интересуется всем, что происходит в нашей стране, упустила тот факт, что эта информация уже не актуальна. А поэтому и не стоит того, чтобы ее обсуждать. Хотя дизайн формы и правда шокирует.