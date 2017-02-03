Вечером 2 февраля в Instagram Ксении Собчак появилась весьма забавная картинка с не менее забавным комментарием. «Отличная новая форма для почтальонов с … новостями. Если ко мне такой в дом постучит — на рефлексе захочется спрятать Максима в подвале», — гласила подпись, которую сопровождал хэштег #ХайльПочтаРоссии (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
На снимке, опубликованном звездой, представители руководства «Почты России» были запечатлены в форме, напоминающей одежду офицеров Третьего рейха. Подписчики 35-летней Собчак оценили ее юмор, а вот мы в недоумении. Такая форма была представлена пару лет назад, тогда же стала предметом бурных обсуждений в интернете и в итоге снята с производства в кротчайшие сроки.
Удивительно, что Ксения, которая активно интересуется всем, что происходит в нашей стране, упустила тот факт, что эта информация уже не актуальна. А поэтому и не стоит того, чтобы ее обсуждать. Хотя дизайн формы и правда шокирует.
Заголовок статьи... кого нет - почты России или формы...
Очевидно информация об этой форме к Собчак была направлена пару лет назад "Почтой России")) так что ещё быстро дошла)
Заголовок статьи... кого нет - почты России или формы...
С учетом того, какие премии себе выписывает глава Почты России, эта форма у него точно висит на почетном месте.
крОтчайший срок?)
Да уж...грамотность просто шокирует. Кого берут на работу??? И редактора или корректора не пробовали нанять, раз сотрудники такую безграмотность допускают? Стыд и позор!