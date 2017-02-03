Многие отечественные дизайнеры мечтают создавать одежду для российских олимпийцев. Ведь это не только шанс придумать стильные спортивные вещи, в которых наши атлеты без сомнения будут получать свое золото, но и возможность представить российскую fashion-индустрию на мировом уровне. По сообщениям представителей Олимпийского комитета России, дизайнером новой формы станет Анастасия Задорина.

1 2 3 ... 12 Бренд Анастасии Задориной ZA Sport выиграл тендер на производство формы для российских спортсменов

2 февраля стало известно, что российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года будет одевать дизайнер Анастасия Задорина. Ее бренд ZA Sport выиграл тендер, став преемником компании Bosco, которая шила форму спортсменов последние 15 лет.



Пока неизвестно, во что будут одеты россияне на грядущей Олимпиаде в Пхенчхане — Анастасия Задорина не спешит делиться эскизами будущей коллекции. Однако если судить по уже существующей спортивной линии отечественной марки, форма может получиться довольно минималистичной. Может, это и к лучшему. Предыдущую коллекцию, вдохновленную эстетикой русского авангарда, оценили далеко не все.