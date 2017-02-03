2 февраля стало известно, что российских спортсменов на Олимпиаде 2018 года будет одевать дизайнер Анастасия Задорина. Ее бренд ZA Sport выиграл тендер, став преемником компании Bosco, которая шила форму спортсменов последние 15 лет.
Пока неизвестно, во что будут одеты россияне на грядущей Олимпиаде в Пхенчхане — Анастасия Задорина не спешит делиться эскизами будущей коллекции. Однако если судить по уже существующей спортивной линии отечественной марки, форма может получиться довольно минималистичной. Может, это и к лучшему. Предыдущую коллекцию, вдохновленную эстетикой русского авангарда, оценили далеко не все.
Хуже, чем последний раз было сделать нельзя. Задорина красивая, со вкусом, умеет себя подать. Пожелаю ей успеха.
может она и талант, но такие контракты не за талант получают, а по протекции.
может она и талант, но такие контракты не за талант получают, а по протекции.