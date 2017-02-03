03.02.2017
Триумфаторами профессиональных премий становятся не только актеры и певцы, но и труженики fashion-индустрии. 31 января свои награды получили отечественные модные редакторы и стилисты.
  • Ксения Собчак
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    Ксения Собчак

31 января состоялось вручение премии Ли-Лу Fashion Awards, на которой наградили представителей глянцевой журналистики. Пятая церемония вручения прошла на Трехгорной мануфактуре и собрала самых известных fashion-экспертов, звезд шоу-бизнеса и отечественных модельеров.


Среди триумфаторов вечера оказались главный редактор Tatler Ксения Соловьева, главный редактор L’Officiel Ксения Собчак, главный редактор Cosmopolitan Полина Сохранова, главный редактор Numero Мария Невская, главный редактор InStyle Юрате Гураускайте, главный редактор Glamour Мария Федорова. За лучшие модные съемки были также награждены журналы Harper’s Bazaar и Grazia. А вот самое нашумевшее интервью 2016 года было опубликовано в журнале «Сноб».

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