В этом году афишу Каннского фестиваля украсило фото итальянской актрисы Клаудии Кардинале. Известный снимок танцующей красавицы помнят многие ее поклонники, однако далеко не всем из них понравился тот факт, что организаторы проекта подвергли его серьезной обработке.

1 2 3 ... 15 Пользователи Сети заметили фотошоп на афише Каннского кинофестиваля с изображением Клаудии Кардинале

Ежегодно афишу Каннского фестиваля фанаты ждут с таким же нетерпением, как и объявление списка фильмов-участников. Организаторы масштабного мероприятия известны особым подходом к выбору лиц проекта — ими становятся известные дивы прошлых эпох, любимые многими поклонниками кинематографа. Однако в этом году долгожданная «премьера» была омрачена скандалом — пользователи Сети обвинили креативную команду фестиваля в использовании фотошопа.



В качестве основы для постера была выбрана знаменитая фотография танцующей Клаудии Кардинале 1959 года. По неясным причинам оригинал снимка был изменен — организаторы кинофестиваля уменьшили казалось бы идеальную фигуру актрисы на пару размеров. Разницу сразу же заметили интернет-пользователи.



Не решаемся судить, почему было принято столь неоднозначное решение, однако отметим, что в свое время Клаудия Кардинале считалась признанной иконой стиля и обладательницей роскошной фигуры.