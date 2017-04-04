Ежегодно афишу Каннского фестиваля фанаты ждут с таким же нетерпением, как и объявление списка фильмов-участников. Организаторы масштабного мероприятия известны особым подходом к выбору лиц проекта — ими становятся известные дивы прошлых эпох, любимые многими поклонниками кинематографа. Однако в этом году долгожданная «премьера» была омрачена скандалом — пользователи Сети обвинили креативную команду фестиваля в использовании фотошопа.
В качестве основы для постера была выбрана знаменитая фотография танцующей Клаудии Кардинале 1959 года. По неясным причинам оригинал снимка был изменен — организаторы кинофестиваля уменьшили казалось бы идеальную фигуру актрисы на пару размеров. Разницу сразу же заметили интернет-пользователи.
Не решаемся судить, почему было принято столь неоднозначное решение, однако отметим, что в свое время Клаудия Кардинале считалась признанной иконой стиля и обладательницей роскошной фигуры.
Оба варианта хороши. Просто на одном - это действительно та самая танцующая актриса, а на втором - подобие, копия, но тоже ничего. Хотя можно было и не фотошопить, оригинал вполне неплох. Фигура нормальная, нетолстая
Они даже подбородок ей подкорректировали! Таким людям принеси в печать изображение реальной Клеопатры - они ей ринопластику в фотошопе сделают, а, может, и вообще - доведут до абсурда и поместят изображение Тейлор из известной экранизации. Ну, потому что не может же некрасивая женщина, на их современный взгляд, оказаться на обложке или постере. А тут и без того очаровательную Кардинале изрядно "похудили", хотя смысла в этом был ноль! На мой взгляд, это полнейший бред: пытаться корректировать достоверное и многократно растиражированное изображение, которому уже 58 лет, чтобы оно соответствовало современным канонам красоты. Наверное, ретушер, если попадёт в музей какой-нибудь классический, в ступор впадёт. Встанет перед "Данаей", а профессиональная трансформация заставит в его мозгу крутиться лишь одну мысль: "Так, вот здесь обрежем, здесь подтянем, целлюлит заблурим". Но на самом деле история с фото Кардинале очень показательная в том плане, как сейчас всё вертится вокруг худобы настолько, что даже признанные канонические красотки прошлого вызывают у людей внутренний протест. Вместо того, чтобы смириться с идеей существования прежде таких вот параметров, лучше прибегнуть к фильтрам, программам и прочая. Мдааа...
да, это удивительно. не стоило ретушировать. До этого доводят современные стандарты, все должны быть не стройными я прямо тощими. Наверное Кардинале в наше время была бы плюс-сайз моделью)))
Вот, прекрасный пример того что в поисках идеала мы совсем потеряли связь с реализмом. Мы, и эта креативная комманда, и редакция вуман и читатели вуман и все другие. Ведь когда смотрим на снимок не тронутой пластикой женщины нам уже кажется она уродливой (себя к таковым не числю но дойду наверное и до этого если все это продолжится). Мы перестали воспринимать себя такой какой есть
да, это удивительно. не стоило ретушировать. До этого доводят современные стандарты, все должны быть не стройными я прямо тощими. Наверное Кардинале в наше время была бы плюс-сайз моделью)))
Оба варианта хороши. Просто на одном - это действительно та самая танцующая актриса, а на втором - подобие, копия, но тоже ничего. Хотя можно было и не фотошопить, оригинал вполне неплох. Фигура нормальная, нетолстая
я не вижу разницы
Вот, прекрасный пример того что в поисках идеала мы совсем потеряли связь с реализмом. Мы, и эта креативная комманда, и редакция вуман и читатели вуман и все другие. Ведь когда смотрим на снимок не тронутой пластикой женщины нам уже кажется она уродливой (себя к таковым не числю но дойду наверное и до этого если все это продолжится). Мы перестали воспринимать себя такой какой есть
Как приятно посмотреть на красивую неотфотошопленную, неотрихтованную хирургами женщину, у которой нормальные нос, губы и скулы!!!!
Ну на этой конкретно фотографии она достаточно стройная (хотя на нескольких других вполне упитанная). Тут и ракурс такой, и юбка скрывает некрасивые рыхлые ляжки (сорри, но килограммов 5 лишних у нее есть). Конкретно это фото абсолютно нормальное, зачем фотошопить непонятно.