В феврале Виктория Бекхэм показала в Нью-Йорке свою осенне-зимнюю коллекцию. И пока новинки бренда не поступили в продажу, fashion-эксперты гадали, кто же будет их представлять в рекламной кампании. Выбор дизайнера пал на 49-летнюю актрису Николь Кидман.

1 2 3 ... 14 Виктория Бекхэм выбрала Николь Кидман лицом своей новой коллекции

Виктория Бекхэм выбрала амбассадора для своей осенне-летней коллекции. Ею стала оскароносная актриса Николь Кидман. О решении дизайнера стало известно 5 апреля — Виктория сама поделилась в Инстаграме кадрами с бэкстейджа рекламной съемки с участием звезды.

На фотографии видно, как актриса игриво позирует в длинном платье винного оттенка из последней коллекции Victoria Beckham.



Выбор Виктории оказался довольно неожиданным. Во первых, она всегда сотрудничала лишь с профессиональными моделями. А во-вторых, всем известно о близкой дружбе модельера и Евы Лонгории. Видимо, при выборе нового амбассадора Бекхэм в первую очередь обращала внимание на опыт — Кидман известна работой с многими известными марками, среди которых Chanel и Jimmy Choo.