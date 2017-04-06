Виктория Бекхэм выбрала амбассадора для своей осенне-летней коллекции. Ею стала оскароносная актриса Николь Кидман. О решении дизайнера стало известно 5 апреля — Виктория сама поделилась в Инстаграме кадрами с бэкстейджа рекламной съемки с участием звезды.
Выбор Виктории оказался довольно неожиданным. Во первых, она всегда сотрудничала лишь с профессиональными моделями. А во-вторых, всем известно о близкой дружбе модельера и Евы Лонгории. Видимо, при выборе нового амбассадора Бекхэм в первую очередь обращала внимание на опыт — Кидман известна работой с многими известными марками, среди которых Chanel и Jimmy Choo.
Если сравнивать с Лонгорией, то остановка на Кидма, считаю, более удачный выбор. Кидман, хоть и перебарщивает с пластикой и порой прогадывает с нарядами, но все же в общем производит впечатление аристократки, женщины с шармом. Бесконечно длинные ноги, фарфоровая кожа, высокие скулы. А Лонгория марку только "удешевляет" своим видом: приземистая, коротконогая женщина, находящаяся сейчас, скажем прямо, далеко не в лучшей форме. Колхоз, одним словом. Сравните втрое и третье фото - и разница между двумя женщинами очевидна. Да и вообще, Викки - хорошая бизнес-леди и с ней тоже непростые люди работают, знают вкус потребителей.
Дружба дружбой, а бизнес бизнесом. Виктория приглашает модель для показа коллекции, а не гостью на семейное торжество. Так что все логично.
Незнаю ни одного мужчины, который еа вопрос " кто из актрис на внешность нравится" не назвал бы Кидман ) При том не только ее ровестники, но и те, кто в сыновья годится ) Очень красивая она была. Ну и щас есть, только зрелая.
Кидман стала похожа на хэллен миррен😳😬