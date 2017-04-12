Мир моды жесток и опасен. И это не просто слова. Бесконечные кастинги, постоянное давление со стороны агентов и дизайнеров, жесткая конкуренция — все это ложится тяжелым грузом на плечи юных девушек и юношей, решивших связать свою жизнь с fashion-индустрией. Реальность мало чем похожа на ту сказку, которую многие рисуют в своем воображении, рассматривая красивые фотографии в глянцевых журналах.
Девушки, демонстрирующие последние коллекции и снимающиеся для глянца, подвержены сильнейшим стрессам, депрессии и душевные расстройства не обходят их стороной. Одним удается справляться со всем этим, другим, увы, нет. Узнав о самоубийстве индийской модели Рауды Атиф, мы решили вспомнить и другие случаи суицидов среди манекенщиц.
Слишком избалованы стали деньгами и славой !!!
а как же простые люди ещё в хуже состояниях пребывают и ничего же не убивают себя