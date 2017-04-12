История 21-летней модели Раудф Атиф, покончившей жизнь самоубийством в конце марта, всколыхнула весь Интернет и напомнила нам, что этот случай, к сожалению, далеко не единственный. Много красивых и успешных девушек (и, кстати, юношей тоже) на пике карьеры принимают совершенно неожиданное для своих друзей и близких решение расстаться с жизнью. Сложно сказать, что именно подталкивает их к этому. Любовные переживания, предательства, неудачи в карьере, постоянная критика — все это ведет к тому, что молодые люди (а в fashion-индустрии большинство суицидов совершается теми, кому еще не исполнилось 30-35 лет) решаются на отчаянный шаг. Мы решили вспомнить истории некоторых из них.

1 2 3 ... 55 Рауда Атиф

Дата смерти — 31 марта 2017 года

Мир моды жесток и опасен. И это не просто слова. Бесконечные кастинги, постоянное давление со стороны агентов и дизайнеров, жесткая конкуренция — все это ложится тяжелым грузом на плечи юных девушек и юношей, решивших связать свою жизнь с fashion-индустрией. Реальность мало чем похожа на ту сказку, которую многие рисуют в своем воображении, рассматривая красивые фотографии в глянцевых журналах.

Девушки, демонстрирующие последние коллекции и снимающиеся для глянца, подвержены сильнейшим стрессам, депрессии и душевные расстройства не обходят их стороной. Одним удается справляться со всем этим, другим, увы, нет. Узнав о самоубийстве индийской модели Рауды Атиф, мы решили вспомнить и другие случаи суицидов среди манекенщиц.