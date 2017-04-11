На днях в Сети снова разгорелся скандал из-за Мелании Трамп. Один из дизайнеров марки Dolce&Gabbana Стефано Габбана не на шутку рассердился на некоторых фанатов, критикующих его за поддержку первой леди США. Защищать свою позицию модельеру пришлось после публикации в собственном Инстаграме первого официального портрета Мелании.
Все дело в том, что для снимка миссис Трамп примерила жакет итальянской марки, чем Габбана поспешил поделиться со своими подписчиками. Однако радость дизайнера разделили далеко не все — под постом появились осуждающие комментарии, на которые Стефано ответил со всей жесткостью.
Неизвестно, когда же антифанаты Трампа перестанут втягивать в череду скандалов близких президенту женщин. Но совершенно ясно, что без роскошных дизайнерских нарядов Мелания точно не останется — модельеров, поддерживающих ее, гораздо больше, чем тех, кто так и не принял новую первую леди.