46-летняя Мелания Трамп уже не раз доказывала злопыхателям, что находится на своем месте. Первая леди с достоинством сопровождает мужа на важных мероприятиях и всегда выглядит на все сто. Между тем в fashion-индустрии не утихают споры: известные дизайнеры и их поклонники до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно миссис Трамп.

1 2 3 ... 14 Стефано Габбана был вынужден ответить на критику со стороны поклонников

На днях в Сети снова разгорелся скандал из-за Мелании Трамп. Один из дизайнеров марки Dolce&Gabbana Стефано Габбана не на шутку рассердился на некоторых фанатов, критикующих его за поддержку первой леди США. Защищать свою позицию модельеру пришлось после публикации в собственном Инстаграме первого официального портрета Мелании.



Все дело в том, что для снимка миссис Трамп примерила жакет итальянской марки, чем Габбана поспешил поделиться со своими подписчиками. Однако радость дизайнера разделили далеко не все — под постом появились осуждающие комментарии, на которые Стефано ответил со всей жесткостью.



Неизвестно, когда же антифанаты Трампа перестанут втягивать в череду скандалов близких президенту женщин. Но совершенно ясно, что без роскошных дизайнерских нарядов Мелания точно не останется — модельеров, поддерживающих ее, гораздо больше, чем тех, кто так и не принял новую первую леди.