Мы нередко восхищается подтянутыми телами звезд, которые они делают еще более соблазнительными правильно подобранными купальниками, и почти всегда мечтаем заполучить подобные модели в свои гардеробы. Но всем ли идут экстравагантные бикини и фантазийные монокини, столь популярные среди знаменитостей? Разобраться в этом вопросе попробовали западные СМИ, пригласившие реальных женщин поучаствовать в весьма неожиданной фотосессии.

1 2 3 ... 15 Журнал Cosmopolitan пригласил обычных женщин поучаствовать в съемке в купальниках

Купальники, которые выбирают звезды, — отдельный и особенно интересный предмет для обсуждения. К выбору аутфита для солнечного уикэнда на пляжах звезды подходят с не меньшей тщательностью, чем к подготовке к красным дорожкам. Еще бы — пикантные фото в бикини обычно собирают тысячи «лайков» за считаные часы.



Журнал Cosmopolitan решил вспомнить, какие модели звездных купальников были особенно тепло восприняты фанатами. А заодно и дать обычным женщинам их примерить. Что получилось — смотрите в галерее к этому материалу.