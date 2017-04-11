Купальники, которые выбирают звезды, — отдельный и особенно интересный предмет для обсуждения. К выбору аутфита для солнечного уикэнда на пляжах звезды подходят с не меньшей тщательностью, чем к подготовке к красным дорожкам. Еще бы — пикантные фото в бикини обычно собирают тысячи «лайков» за считаные часы.
Журнал Cosmopolitan решил вспомнить, какие модели звездных купальников были особенно тепло восприняты фанатами. А заодно и дать обычным женщинам их примерить. Что получилось — смотрите в галерее к этому материалу.
На фото Кардашьян и Дженнер находятся в выгодных для фото позах, плюс ретушь, поэтому они и кажется, что на звездах эти купальники смотрятся лучше. Если бы фотограф хорошо поработал с обычными девочками, то и на них данные купальники смотрелись бы не хуже, чем на звездах, так как фигуры у моделей хорошие. А купальник как у Бритни лучше смотрится на девочках на фото из Космо.
Все-таки Ким и Кайли очень красивые . Яркие девушки , с какой стороны не посмотри .
И Ким как ни крути тонкая талия относительно бедер и груди и это делает ее фигуру особенной. У простых девушек, что фотографирывались ни у одной нет вообще талии, не говоря уже о тонкой. И кстати, среди простых людей, что нет женщин со стройными и реально красивыми телами? Почему вечно выбирают для подобного сравнения не самых так сказать одаренных природой. Простых женщин с прекрасными стройными и пропорциональными телами тоже полно. Ну и ретушь у звезд естественно никто не отменял.