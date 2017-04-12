Знаменитый американский художник Джефф Кунс совместно с Louis Vuitton выпустил уникальную коллекцию сумок. Каждую из моделей украсили принты с изображением репродукций шедевров мирового искусства. 11 апреля голливудские актеры и знаменитые модели собрались в Париже, чтобы оценить результат коллаборации и стать первыми обладателями предметов из лимитированной линейки.

Мировые СМИ трубят о коллаборации Louis Vuitton с Джеффом Кунсом. Совместно со знаменитым модным Домом американец, которого считают одним из самых дорогих современных художников в мире, разработал коллекцию сумок под названием Masters.

Главным источником вдохновения для этой линейки послужили картины Рубенса, Тициана, Ван Гога и других легендарных мастеров. Кунс воспроизвел шедевры классики и позволил использовать свои работы в качестве принтов для базовых моделей сумок LV — Speedy, Keepall и Neverfull. Также в продажу поступят шарфы, кошельки, брелоки и чехлы для ноутбуков с тем же оригинальным дизайном.

11 апреля коллекция, обреченная на громкий успех, была представлена в Лувре. Пропустить столь значимое для модной индустрии событие не смогли Наталья Водянова и Антуан Арно, Дженнифер Энистон и Джастин Теру, Миранда Керр и многие другие селебрити.