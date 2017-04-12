С 13 по 16 апреля в одном из столичных аутлетов — Vnukovo Outlet Village — пройдет самая желанная распродажа сезона Private Sale, в которой примут участие более 90 магазинов известных мировых брендов.

Удачный шопинг всегда поднимает настроение, а удачный шопинг со скидками — вдвойне! Если вы планируете пополнить свой весенний гардероб, не пропустите Private Sale в Vnukovo Outlet Village. Только в течение 4 дней посетители смогут приобретать одежду, обувь и аксессуары таких брендов, как Escada, Missoni, Brunello Cucinelli, Max Mara, Hugo Boss, Vileroy&Boch, Michael Kors, Patrizia Pepe, Calvin Klein, Tru Trussardi, Tommy Hilfiger, Adidas, Puma, Marella, Twin-Set, Michael Kors и других с дополнительной скидкой 20% от цены аутлета, а это до 70% от первоначальной стоимости!

Скидка предоставляется при предъявлении специального флаера, который можно скачать или оформить в отделе информации Vnukovo Outlet Village.