Многие монаршие особы известны довольно эксцентричными для обычных людей привычками. Пожалуй, самой интересной в этом плане аристократкой является Елизавета II. На днях западные журналисты выяснили, как королева Великобритании избегает мозолей на ногах.

1 2 3 ... 13 На днях западные СМИ раскрыли еще один секрет Елизаветы II

90-летняя Елизавета II, несмотря на возраст и слухи о болезни, продолжает вести активный образ жизни и не пропускает официальные встречи, на которых непременно появляется в своих любимых туфлях Anello&Davide на пусть и невысоком, но каблуке. Оказывается, до недавнего времени королева хранила маленький секрет, как безропотно выдерживать на ногах долгие мероприятия.



Как признался британскому порталу Evening Standard королевский портной Стюарт Парвин, Елизавета II наняла персонал, чтобы разнашивать обувь. Да-да, в резиденциях монаршей особы есть специальный человек, который расхаживает в новых лоферах до тех пор, пока они не станут достаточно мягкими, чтобы не натирать ноги Ее Величества.