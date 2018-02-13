После неприятного инцидента во время прошлогодней нью-йоркской Недели моды большая поклонница творений Филиппа Плейна Тиффани Трамп не стремится в первые ряды на фэшн-показах. Однако отказать себе в удовольствии посетить званый ужин в преддверии дефиле любимого дизайнера младшая дочь американского лидера не смогла. На днях блондинка вместе со своим давним другом Эндрю Уорреном была замечена возле аппартаментов модельера на Манхеттене.
Когда девушка возвращалась с вечеринки, папарацци подловили ее и сделали несколько не самых удачных кадров. На снимках Тиффани выглядела так, словно переборщила с коктейлями. Пользователи Сети не смогли не прокомментировать свежие фото младшей дочери Дональда Трампа. Многие сошлись во мнении, что студентке юридической школы следовало бы серьезнее относится к учебе, а не бегать по вечеринкам.
Кстати, по свидетельствам инсайдеров, юная мисс Трамп до самого показа так и не дошла. Судя по всему, общения с селебрити ей хватило на званом ужине Плейна. Тиффани, похоже, прекрасно провела время в компании известного дизайнера и его друзей.
Ну выпила в кабаке. Она совершеннолетняя. 24 года. За руль пьяная не садилась, целоваться с прохожими не бросалась. В чем криминал? А внешне да, страшненькая. Но ей это не мешает вроде, она же кажется модель?
Что ж выпить теперь нельзя? На ногах стоит она же не ползает
ну и будку надела на харчах американского бюджета. пить - зло.
Да она на всех фотках такая, странная в общем она, глаза кривые, улыбка в пол лица.