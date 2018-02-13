С тех пор, как Дональд Трамп занял пост президента, СМИ следят за каждым шагом его близких. В особенности журналистам не дают покоя его младшие дети — 24-летняя Тиффани и 11-летний Бэррон. На днях папарацци запечатлели блондинку, которую называют «нелюбимым ребенком» Трампа, после одной из модных вечеринок. Судя по снимкам, девушка весело провела время.

1 2 3 ... 15 Интернет-пользователи обсуждают снимки Тиффани Трамп, сделанные после званого ужина Филиппа Плейна

После неприятного инцидента во время прошлогодней нью-йоркской Недели моды большая поклонница творений Филиппа Плейна Тиффани Трамп не стремится в первые ряды на фэшн-показах. Однако отказать себе в удовольствии посетить званый ужин в преддверии дефиле любимого дизайнера младшая дочь американского лидера не смогла. На днях блондинка вместе со своим давним другом Эндрю Уорреном была замечена возле аппартаментов модельера на Манхеттене.

На мероприятии Тиффани появилась в обтягивающих черных леггинсах, расшитом пайетками топе и легком темно-синем пальто. Свой образ она дополнила клатчем нежно-розового цвета. На мероприятии Тиффани появилась в обтягивающих черных леггинсах, расшитом пайетками топе и легком темно-синем пальто. Свой образ она дополнила клатчем нежно-розового цвета.

Когда девушка возвращалась с вечеринки, папарацци подловили ее и сделали несколько не самых удачных кадров. На снимках Тиффани выглядела так, словно переборщила с коктейлями. Пользователи Сети не смогли не прокомментировать свежие фото младшей дочери Дональда Трампа. Многие сошлись во мнении, что студентке юридической школы следовало бы серьезнее относится к учебе, а не бегать по вечеринкам.



Кстати, по свидетельствам инсайдеров, юная мисс Трамп до самого показа так и не дошла. Судя по всему, общения с селебрити ей хватило на званом ужине Плейна. Тиффани, похоже, прекрасно провела время в компании известного дизайнера и его друзей.