До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось всего три месяца. Пока инсайдеры делятся с прессой подробностями грядущего торжества, сами жених и невеста заняты другими делами — они активно посещают всевозможные благотворительные мероприятия.
Так, 13 февраля, накануне Дня всех влюбленных, пара прибыла с визитом в Шотландию.
Насыщенная культурная программа для 33-летнего принца и его 36-летней избранницы началась с осмотра Эдинбургского замка. Затем они направились в кафе Social Bite, в котором трудятся бывшие бездомные.
Для короткого турне Меган составила деловой, но при этом стильный образ. Звезда сериала «Форс-мажоры» надела классические черные брюки Veronica Beard, водолазку и двубортное пальто в сине-зеленую клетку Burberry. Наметилась интересная тенденция: в отличие от Кейт Миддлтон, которая почти никогда не появляется на публике в штанах, Меган Маркл будто принципиально чаще всего выбирает именно их.
А вам понравился наряд будущей жены принца Гарри?
Отдала дань: Меган Маркл очаровала шотландцев модным пальто в клетку
До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось всего три месяца. Пока инсайдеры делятся с прессой подробностями грядущего торжества, сами жених и невеста заняты другими делами — они активно посещают всевозможные благотворительные мероприятия.
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Да она теперь их кумир. Меган темное пятно, которым можно попрекать "корону", под пятой которой несчастная Шотландия уже столько веков.
Да она теперь их кумир. Меган темное пятно, которым можно попрекать "корону", под пятой которой несчастная Шотландия уже столько веков.