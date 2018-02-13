13.02.2018
Меган Маркл еще не стала законной супругой принца Гарри, но уже приступила к выполнению типичных королевских обязанностей. Актриса часто сопровождает бойфренда во время официальных мероприятий, и поездка в Эдинбург не стала исключением.
  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Шотландию 

До свадьбы принца Гарри и Меган Маркл осталось всего три месяца. Пока инсайдеры делятся с прессой подробностями грядущего торжества, сами жених и невеста заняты другими делами — они активно посещают всевозможные благотворительные мероприятия.

Так, 13 февраля, накануне Дня всех влюбленных, пара прибыла с визитом в Шотландию.
Насыщенная культурная программа для 33-летнего принца и его 36-летней избранницы началась с осмотра Эдинбургского замка. Затем они направились в кафе Social Bite, в котором трудятся бывшие бездомные. 

Для короткого турне Меган составила деловой, но при этом стильный образ. Звезда сериала «Форс-мажоры» надела классические черные брюки Veronica Beard, водолазку и двубортное пальто в сине-зеленую клетку Burberry. Наметилась интересная тенденция: в отличие от Кейт Миддлтон, которая почти никогда не появляется на публике в штанах, Меган Маркл будто принципиально чаще всего выбирает именно их.

А вам понравился наряд будущей жены принца Гарри? 

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