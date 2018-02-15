

В конце января рэпер Мот и его красавица-жена впервые стали родителями. Новый статус обязывает звездное семейство проводить все вечера дома, но иногда они все же позволяют себе ненадолго выйти в свет. Так, спустя семь дней после рождения сына музыкант поздравлял с венчанием Дмитрия и Анастасию Тарасовых, а Мария Мельникова на днях посетила фэшн-презентацию.



14 февраля молодая мама оказалась в числе приглашенных на коктейль модного бренда Helen Yarmak. Вместе с гостями, среди которых были замечены Андрей Малахов и Анастасия Рагозина, Мария Мельникова примеряла любимые соболя Леди Гаги, жилеты Beyonce (названы в честь своей звездной обладательницы), смокинг из лисы нежно-голубого оттенка — в таком не так давно блистала Дженнифер Лопес на вечеринке в Нью-Йорке.

