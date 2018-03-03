2 марта прославленному модельеру Вячеславу Зайцеву исполнилось 80 лет. Свой юбилей маэстро русской моды решил отметить в кругу людей, которые им восхищаются, — друзей, знаменитостей и преданных поклонников его творчества.

2 марта в столичном театре «Русская песня» состоялся праздничный концерт в честь юбилея Вячеслава Зайцева. Для собравшихся гостей и самого виновника торжества выступили звезды шоу-бизнеса, театра и медиа.



Руководили концертной программой Анна Шатилова, Вячеслав Манучаров и Татьяна Веденеева. Ведущие читали поздравительные послания от Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Сергея Собянина и других государственных деятелей, вспоминали смешные и трогательные моменты из жизни Зайцева, знакомили гостей с его поэтическим творчеством.



Однако главной частью шоу стали показы фрагментов коллекций, созданных Зайцевым в разное время. Каждый наряд, будь то экспериментальное творение линии «Индия» или роскошное свадебное платье, был наполнен любовью дизайнера к России и вдохновением, которое он черпал в традиционных костюмах.



Поздравить Вячеслава Зайцева приехали звезды шоу-бизнеса. Так, места в первом ряду партера заняли Алла Пугачева (которой маэстро создал знаковый сценический наряд — балахон), Эвелина Хромченко, Александр Васильев, Игорь Гуляев, Владимир Познер.



На сцене выступили Надежда Бабкина с ансамблем театра «Русская Песня», Филипп Киркоров, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, Кристина Орбакайте и многие другие. Почти все артисты вышли на сцену в нарядах, созданных Зайцевым.