2 марта в столичном театре «Русская песня» состоялся праздничный концерт в честь юбилея Вячеслава Зайцева. Для собравшихся гостей и самого виновника торжества выступили звезды шоу-бизнеса, театра и медиа.
Руководили концертной программой Анна Шатилова, Вячеслав Манучаров и Татьяна Веденеева. Ведущие читали поздравительные послания от Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Сергея Собянина и других государственных деятелей, вспоминали смешные и трогательные моменты из жизни Зайцева, знакомили гостей с его поэтическим творчеством.
Однако главной частью шоу стали показы фрагментов коллекций, созданных Зайцевым в разное время. Каждый наряд, будь то экспериментальное творение линии «Индия» или роскошное свадебное платье, был наполнен любовью дизайнера к России и вдохновением, которое он черпал в традиционных костюмах.
Поздравить Вячеслава Зайцева приехали звезды шоу-бизнеса. Так, места в первом ряду партера заняли Алла Пугачева (которой маэстро создал знаковый сценический наряд — балахон), Эвелина Хромченко, Александр Васильев, Игорь Гуляев, Владимир Познер.
На сцене выступили Надежда Бабкина с ансамблем театра «Русская Песня», Филипп Киркоров, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, Кристина Орбакайте и многие другие. Почти все артисты вышли на сцену в нарядах, созданных Зайцевым.
Звезды российской эстрады поздравили Вячеслава Зайцева с юбилеем
2 марта в столичном театре «Русская песня» состоялся праздничный концерт в честь юбилея Вячеслава Зайцева. Для собравшихся гостей и самого виновника торжества выступили звезды шоу-бизнеса, театра и медиа.
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Познер как огурчик!
У Бабкиной уже вместо лица маска!
А мне очень Орбакайте понравилась. С годами только расцветает. Агурбаш тоже красавица. Зайцев молодец. На 80 ну никак не выглядит. Здоровья ему и долголетия и конечно же побольше творческих идей и их воплощения.
Зайцев на фото хорошо выглядит, но вживую видно, что болеет. В новостях репортаж был про него - передвигается еле-еле, с тросточкой, при этом его с двух сторон поддерживают. Говорит плохо. Очень-очень жаль. А вот Познер - это что-то. Реально огурец! Против такой старости ничего не имею против.
А мне очень Орбакайте понравилась. С годами только расцветает. Агурбаш тоже красавица. Зайцев молодец. На 80 ну никак не выглядит. Здоровья ему и долголетия и конечно же побольше творческих идей и их воплощения.
мужики расфуфырились все. тетки - полная безвкусица
Л. Долина прямо пугает своим лицом!😨
Зайцев на фото хорошо выглядит, но вживую видно, что болеет. В новостях репортаж был про него - передвигается еле-еле, с тросточкой, при этом его с двух сторон поддерживают. Говорит плохо. Очень-очень жаль. А вот Познер - это что-то. Реально огурец! Против такой старости ничего не имею против.
Л. Долина прямо пугает своим лицом!😨
И не только лицом.
сборище фриков. вынарядились просто ужас какой-то