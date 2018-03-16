15 марта в Москве состоялось не только открытие магазина Liu Jo, но и презентация нового бутика Coach. Амбассадор американской марки Селена Гомес в столицу не прилетела, однако и без нее именитых гостий на вечере хватало. Среди приглашенных — известные актрисы, олимпийские чемпионки, it-girls и звезды Инстаграма.



В четверг вечером в столичном ГУМе свои двери распахнул флагманский магазин Coach. Легендарный американский бренд известен в первую очередь своими сумками — их особенно любят Эмили Ратайковски, Кейт Босуорт, Гвинет Пэлтроу и Селена Гомес.



На вечеринке по случаю открытия бутика собралась очень разная и оттого особенно интересная публика. Новую коллекцию бренда изучали it-girl Надежда Оболенцева и владелица салонов красоты Айза Анохина. Компанию им составили актрисы Елена Лядова и Аглая Тарасова. Последняя пришла на вечер в сопровождении своего возлюбленного Милоша Биковича.



Неофициальным дресс-кодом мероприятия стали наряды синего цвета. Самый интересный представила Надежда Сысоева: звезда Comedy Woman надела поверх жакета с декольте необычный кожаный корсет.



Модная презентация завершилась грандиозной вечеринкой в стиле легендарного клуба Studio 54 — под зажигательные хиты диджея Виталия Козака танцевала даже скромная олимпийская чемпионка Маргарита Мамун.

