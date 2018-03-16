В четверг вечером в столичном ГУМе свои двери распахнул флагманский магазин Coach. Легендарный американский бренд известен в первую очередь своими сумками — их особенно любят Эмили Ратайковски, Кейт Босуорт, Гвинет Пэлтроу и Селена Гомес.
На вечеринке по случаю открытия бутика собралась очень разная и оттого особенно интересная публика. Новую коллекцию бренда изучали it-girl Надежда Оболенцева и владелица салонов красоты Айза Анохина. Компанию им составили актрисы Елена Лядова и Аглая Тарасова. Последняя пришла на вечер в сопровождении своего возлюбленного Милоша Биковича.
Неофициальным дресс-кодом мероприятия стали наряды синего цвета. Самый интересный представила Надежда Сысоева: звезда Comedy Woman надела поверх жакета с декольте необычный кожаный корсет.
Модная презентация завершилась грандиозной вечеринкой в стиле легендарного клуба Studio 54 — под зажигательные хиты диджея Виталия Козака танцевала даже скромная олимпийская чемпионка Маргарита Мамун.
Айза Анохина встретилась с Надеждой Оболенцевой и Еленой Лядовой на вечеринке Coach
В четверг вечером в столичном ГУМе свои двери распахнул флагманский магазин Coach. Легендарный американский бренд известен в первую очередь своими сумками — их особенно любят Эмили Ратайковски, Кейт Босуорт, Гвинет Пэлтроу и Селена Гомес.
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Наденька это просто какая то беда. зачем так одеваться.все велико ей. корсет под грудь с отсутствием груди это провал
Маша Федорова, наконец, худеть начала?