Если вы не успели изучить сезонные коллекции известных брендов, московский ЦУМ введет вас в курс дела. На днях там прошел традиционный показ, оценить который пришли главные столичные модницы.

22 марта состоялось ставшее уже традиционным ЦУМ Fashion Show — показ, на котором креативная команда универмага демонстрирует клиенткам свои закупки из последних коллекций. И заодно — вдохновляет их на обновление гардероба.



В качестве основы для образов стилист шоу Наталья Гольденберг взяла вещи Celine, Balenciaga, Valentino, Dolce&Gabbana, Balmain, Saint Laurent и Ralph Lauren. На подиуме были представлены самые яркие мастхэвы, одобренные мировыми экспертами.



Гостями ЦУМ Fashion Show стали известные светские дивы, модные редакторы, дизайнеры и знатоки fashion-индустрии: Ксения Собчак, Ольга Зуева, Оксана Лаврентьева, Наталья Якимчик, Вика Газинская, Алла Вербер, Алеся Кафельникова, Стеша Маликова и другие знаменитости.



Вечер также запомнился подиумным дебютом Сони Зуевой, дочери Снежанны Георгиевой. Гордая мама поддержала девушку, опубликовав эффектное видео в своем Инстаграме. Глядя на выход девочки, смеем утверждать, что она легко могла бы составить конкуренцию длинноногой Кайе Гербер.

