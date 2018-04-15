14 апреля в Петровском Пассаже состоялось открытие выставки «В начале было Платье!», а также показ коллекции свадебных нарядов Galia Lahav. Мероприятие посетили Альбина Джанабаева, Сати Казанова и Стефано Тиоццо, Елена Захарова и другие звезды.

Накануне праздника «Красная Горка», который традиционно на Руси считался благоприятным днем для свадьбы, в Петровском Пассаже состоялось торжественное открытие выставки «В начале было Платье!». В Пассаже представлены свадебные наряды ведущих итальянских брендов: Alberta Ferretti, Moschino, Ermanno Scervino, MaxMara, Antonio Marras, а также известных российских дизайнеров — Chapurin, Yanina Couture, Edem, созданные специально для Bosco Сеremony.

В некоторых свадебных платьях, представленных на выставке, известные российские девушки выходили замуж. Так, вы можете увидеть наряды Сати Казановой, Татьяны Навки и других селебов.

Кульминацией вечера стал показ коллекции свадебных платьев израильского бренда Galia Lahav. Дизайнер лично приехала в Москву на показ. Ведущими мероприятия стали Игорь Верник и Александр Хованский.



Среди гостей вечера были замечены Ингеборга Дапкунайте, Татьяна Михалкова, Эвелина Хромченко, Сати Казанова и Стефано Тиоццо, Альбина Джанабаева, Елена Захарова, Ольга Сутулова и другие знаменитости.

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