Накануне праздника «Красная Горка», который традиционно на Руси считался благоприятным днем для свадьбы, в Петровском Пассаже состоялось торжественное открытие выставки «В начале было Платье!». В Пассаже представлены свадебные наряды ведущих итальянских брендов: Alberta Ferretti, Moschino, Ermanno Scervino, MaxMara, Antonio Marras, а также известных российских дизайнеров — Chapurin, Yanina Couture, Edem, созданные специально для Bosco Сеremony.
Кульминацией вечера стал показ коллекции свадебных платьев израильского бренда Galia Lahav. Дизайнер лично приехала в Москву на показ. Ведущими мероприятия стали Игорь Верник и Александр Хованский.
Среди гостей вечера были замечены Ингеборга Дапкунайте, Татьяна Михалкова, Эвелина Хромченко, Сати Казанова и Стефано Тиоццо, Альбина Джанабаева, Елена Захарова, Ольга Сутулова и другие знаменитости.
Отлично Джанабаева выглядит, сколько раз замечала, что платья и комбезы с карманами хорошо сидят, создавая вид непринужденности, удобства. Браво!