Настоящие модницы ради красивой одежды готовы на многое. И в очереди отстоять, чтобы первой купить желанную новинку, и похудеть в кратчайшие сроки, дабы выйти в свет в том самом платье, и отправиться в другой город ни свет ни заря на презентацию новой коллекции любимого дизайнера.



Ранним субботним утром 14 апреля, вместо того, чтобы нежиться в кроватях после веселой пятничной ночи, представительницы столичного света, фэшн-редакторы и модные актрисы отправились в Санкт-Петербург. В вагоне бизнес-класса «Сапсана», отбывающего в северную столицу в 06:45, встретились Ксения Чилингарова, Тата Бондарчук, Алина Крюкова, Наталья Бардо и другие. Все они были приглашены на показ осенне-зимней коллекции Anastasia Zadorina.



За чашкой ароматного кофе московские модницы обсуждали предстоящее шоу и наряды, которые для них приготовила Анастасия Задорина.



Один из самых эффектных аутфитов — золотое платье с глубоким декольте — достался супруге Сергея Бондарчука. За несколько дней до шоу 28-летняя Тата публиковала в своем Инстаграме видео с примерки и признавалась, что такой наряд вынуждает ее сесть на диету.



Презентация коллекции состоялась в роскошном отеле Four Seasons. Мария Шумакова блистала на вечере в зеленом платье, дополнив его сумкой Chanel в тон, Наталья Бардо демонстрировала свои модельные ноги в коротком наряде с длинным шлейфом, а Алина Крюкова позировала фотографам в платье с пышной юбкой.



Cама коллекция ослепляла блеском сверкающих тканей и драгоценной вышивки. Платье, представленное в финале шоу, можно смело назвать произведением «от кутюр» — мастера ателье Anastasia Zadorina работали над ним около пяти месяцев, вручную расшивая стразами и сверкающими пайетками.



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