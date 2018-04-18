«Как пройти в библиотеку?» — этим вопросом в среду вечером задавались многие столичные фэшэнисты, получившие приглашение на показ осенне-зимней коллекции Александра Арутюнова. Такого шоу в истории столичного государственного учреждения еще не было!



17 апреля в Москве прошел показ новой коллекции бренда Alexander Arutyunov. На этот раз далеко не все звездные почитатели творчества Арутюнова доехали до библиотеки-читальни им. Пушкина, чтобы поздравить его с очередным шоу. То ли испугались внезапно начавшегося дождя, то ли застряли в столичных пробках.



Впрочем, две главные поклонницы модельера и его близкие подруги — Екатерина Варнава и Кети Топурия — заняли свои места в первом ряду ровно в 20:00. Вместе с ними осенне-зимнюю коллекцию Alexander Arutyunov оценили Мария Федорова, Маргарита Лиева, Влад Лисовец и супруги Акперовы.



Посмотреть, как всегда, было на что. На этот раз Александр выбрал неожиданный источник вдохновения и посвятил свою коллекцию разведчицам второго периода холодной войны. Дизайнер по-своему увидел образ этих отважных женщин и выпустил на подиум моделей в гигантских плащах, дополненных вязаными балаклавами, ярких платьях с корсетами и пышными юбками, кожаных куртках с ботфортами в цвет.



Особое внимание Арутюнов уделил аксессуарам. Здесь и парики, с помощью которых можно быстро изменить внешность, и ботфорты-трансформеры, и перчатки, помогающие не оставить отпечатки пальцев, и сумки, в которых поместятся секретные документы.



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