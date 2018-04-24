Героев светской хроники, не засветившихся на Hello! Action!, 24 апреля можно было встретить в московском пространстве DI Telegraph, где прошла презентация Edem Couture Wedding.





На днях в столице состоялась презентация новой коллекции свадебных платьев Edem Couture Wedding сезона осень-зима 18/19. Вместо традиционного показа звездные зрители были приглашены на транк-шоу.

Свадебные наряды оценили Ляйсан Утяшева, Кристина Орбакайте, Андрей Малахов, Юлия Барановская, Алекса и многие другие селебрити.

Новая коллекция Edem Couture Wedding получила название Moon sextile sun transit. Главными источниками вдохновения для дизайнера послужили классические силуэты 1950-х годов с узкой талией в сочетании трансформируемыми элементами, например, съемными рукавами.



Все модели искусно декорированы хрустальными бусинами, мерцающими стразами и деталями в форме морских ракушек, вышитых в технике деграде и бисером вручную.



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