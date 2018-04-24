На днях в столице состоялась презентация новой коллекции свадебных платьев Edem Couture Wedding сезона осень-зима 18/19. Вместо традиционного показа звездные зрители были приглашены на транк-шоу.
Новая коллекция Edem Couture Wedding получила название Moon sextile sun transit. Главными источниками вдохновения для дизайнера послужили классические силуэты 1950-х годов с узкой талией в сочетании трансформируемыми элементами, например, съемными рукавами.
Все модели искусно декорированы хрустальными бусинами, мерцающими стразами и деталями в форме морских ракушек, вышитых в технике деграде и бисером вручную.
Хромченко чувство стиля подвело, вообще не понимаю ее феномена, скучнейше одевается. Разве что язык подвешен.
Кривозуб теперь везде пихают?