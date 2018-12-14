Кайли Дженнер скопировала образ Бритни Спирс 15-летней давности из клипа Toxic

Не так давно 21-летняя Кайли Дженнер призналась, что вернулась к «добеременным» параметрам. Теперь знаменитость смело позирует в прозрачном платье, украшенном лишь стразами.

1 2 3 4 5 6 7 Кайли Дженнер поделилась снимком в прозрачном платье, декорированном стразами и жемчужинами

Несколько дней назад 38-летняя Ким Кардашьян жаловалась на то, что ее сестры не будут принимать участие в традиционной рождественской фотосессии. Судя по всему, звезде реалити удалось переубедить родственниц. На страницах знаменитости, ее матери и сестер в Инстаграме появились кадры с бэкстейджа. Наибольшее внимание пользователей Сети привлекло фото Кайли Дженнер.

Молодая мама поделилась снимком, на котором запечатлена в гримерной. Знаменитость позировала в прозрачном платье, декорированном стразами и жемчужинами.

Этот образ невольно напоминает смелый аутфит Бритни Спирс из ее популярного видеоклипа на песню Toxic. Единственное различие, которое бросается в глаза, — певица была в обтягивающем комбинезоне, в то время как звезда Инстаграма отдала предпочтение платью. Кстати, сам ролик вышел почти 15 лет назад, но, как мы видим, продолжает вдохновлять многих селебов.