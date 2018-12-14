Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Кайли Дженнер скопировала образ Бритни Спирс 15-летней давности из клипа Toxic

    14.12.2018
    Не так давно 21-летняя Кайли Дженнер призналась, что вернулась к «добеременным» параметрам. Теперь знаменитость смело позирует в прозрачном платье, украшенном лишь стразами.
    • Кайли Дженнер
      1 2 3 4 5 6 7
      Кайли Дженнер поделилась снимком в прозрачном платье, декорированном стразами и жемчужинами
      Смотреть галерею

    Несколько дней назад 38-летняя Ким Кардашьян жаловалась на то, что ее сестры не будут принимать участие в традиционной рождественской фотосессии. Судя по всему, звезде реалити удалось переубедить родственниц. На страницах знаменитости, ее матери и сестер в Инстаграме появились кадры с бэкстейджа. Наибольшее внимание пользователей Сети привлекло фото Кайли Дженнер. 

    Молодая мама поделилась снимком, на котором запечатлена в гримерной. Знаменитость позировала в прозрачном платье, декорированном стразами и жемчужинами.

    Этот образ невольно напоминает смелый аутфит Бритни Спирс из ее популярного видеоклипа на песню Toxic. Единственное различие, которое бросается в глаза, — певица была в обтягивающем комбинезоне, в то время как звезда Инстаграма отдала предпочтение платью. Кстати, сам ролик вышел почти 15 лет назад, но, как мы видим, продолжает вдохновлять многих селебов.  

    Перейти к обсуждению 6


    Текст: Алиса Орехова Фото: Legion-Media.ru, Instagram
    Теги:

    Кайли Дженнер, Бритни Спирс

    Реклама

    Комментарии (6) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: мода

    Все темы: 2 212

    Новое за три дня

    10 новых тем

    Популярное за три дня

    10 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.