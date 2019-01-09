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Ким Кардашьян подарила дочерям и племянницам сумки, которые могут позволить себе не все взрослые модницы

В качестве подарка на Рождество своим дочерям и племянницам Ким Кардашьян выбрала фирменные сумки — стоимость каждой превышает одну тысячу долларов.
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    Ким Кардашьян сделала роскошный подарок своим дочкам и племянницам на Рождество
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Ни для кого не секрет, что семейство Кардашьян обладает огромным состоянием. Члены звездной семьи постоянно появляются на обложках журналов, их шоу «Семейство Кардашьян» пользуется бешеной популярностью по всему миру, а выпущенные звездами косметика и одежда раскупаются с огромной скоростью. Однако Ким все-таки удалось по-настоящему удивить своих поклонников.

На днях теледива поделилась с подписчиками в Инстаграме фотографией подарков для своих дочерей и племянниц. На снимке были запечатлены несколько миниатюрных сумок Louis Vuitton — цена каждой составляет 1 100 долларов.

«Я купила эти сумочки для всех девочек нашей семьи на Рождество», — написала на фото Ким.

Похоже, знаменитость, которая славится своей любовью к моде, всерьез решила с самого детства приучить своих дочерей и племянниц к люксовым брендам. Как отреагировали маленькие представительницы семейства на столь щедрый подарок Ким, пока неизвестно.

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09 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru
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Ким Кардашьян

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