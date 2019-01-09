Ким Кардашьян подарила дочерям и племянницам сумки, которые могут позволить себе не все взрослые модницы

В качестве подарка на Рождество своим дочерям и племянницам Ким Кардашьян выбрала фирменные сумки — стоимость каждой превышает одну тысячу долларов.

1 2 3 ... 8 Ким Кардашьян сделала роскошный подарок своим дочкам и племянницам на Рождество

Ни для кого не секрет, что семейство Кардашьян обладает огромным состоянием. Члены звездной семьи постоянно появляются на обложках журналов, их шоу «Семейство Кардашьян» пользуется бешеной популярностью по всему миру, а выпущенные звездами косметика и одежда раскупаются с огромной скоростью. Однако Ким все-таки удалось по-настоящему удивить своих поклонников.



На днях теледива поделилась с подписчиками в Инстаграме фотографией подарков для своих дочерей и племянниц. На снимке были запечатлены несколько миниатюрных сумок Louis Vuitton — цена каждой составляет 1 100 долларов.

«Я купила эти сумочки для всех девочек нашей семьи на Рождество», — написала на фото Ким.

Похоже, знаменитость, которая славится своей любовью к моде, всерьез решила с самого детства приучить своих дочерей и племянниц к люксовым брендам. Как отреагировали маленькие представительницы семейства на столь щедрый подарок Ким, пока неизвестно.