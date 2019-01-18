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Анфиса Чехова хочет отправить наряды своего бренда Кейт Миддлтон и Меган Маркл

С недавних пор у Анфисы Чеховой есть собственный бренд одежды. На днях телеведущая отметила, что была бы рада, если бы ее платья носили представительницы британской королевской семьи.  

Когда Анфиса Чехова только задумывала свой бренд, она отмечала, что ее платья предназначены для женщин с формами. Однако со временем наряды By Che Dress стали носить и те, кто имеет размер S и M.

На днях Чехова опубликовала новую фотографию, на которой она позирует в платье собственной марки.

«Зима — то самое время, когда дни нужно раскрашивать в яркие цвета самостоятельно! Какого цвета ваше настроение сегодня? У меня, как в песне поется. Благодаря аристократично-сексуальному платью», — похвалила Анфиса собственный look (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Также телеведущая нескромно отметила, что ее наряды могли бы носить представительницы британской королевской семьи. «Я тут подумала, это платье вполне бы подошло Кейт Мидлтон или Меган Маркл. Может, послать им? Как думаете, будут носить?» — поинтересовалась у поклонников Чехова. А что скажете вы на этот счет? 

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18 января 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Getty Images, Instagram
Теги

Анфиса Чехова, Меган Маркл, Кейт Миддлтон

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ей надо не на тощих Меган и Кэт ориентироваться, а на полненьких. У нее самой всегда был имидж секси-пышки, вот эту тему и надо раскручивать. Она востребована всегда и на ней можно реально заработать. А делать рекламу для марки, рассчитанной на российских женщин со средними доходами, на этих двух малосимпатичных англоязычных дамах из высшего света, довольно глупо. Целевая аудитория явно не та.

  • А куда лезет Чехова? Дизайнер нашлась! Заняться нечем?

  • А куда лезет Чехова? Дизайнер нашлась! Заняться нечем?

  • Гость

    А куда лезет Чехова? Дизайнер нашлась! Заняться нечем?

    Так и нечем. У нее сейчас простой, а деньги нужны. Ищет варианты, как заработать.

  • Боже мой... А почему не Кардашьян? Куда лезет в калашный ряд???

  • Куда лезет не ваше дело. Но я согласна с первым комментарием. Не на тех "моделях" раскручивать бренд собралась. Тем более её наряды я слабо представляю на худых Кейт и Меган.

  • Анфиска, блин. Одежка как от тети Клары из провинциального привокзального кафе. Фильмов советских пересмотрела? ну куда синтетику такую нелепую)))) Халаты из гобелена))))) Назывется, сняла занавеску и сшила халат)

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