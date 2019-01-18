Анфиса Чехова хочет отправить наряды своего бренда Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Когда Анфиса Чехова только задумывала свой бренд, она отмечала, что ее платья предназначены для женщин с формами. Однако со временем наряды By Che Dress стали носить и те, кто имеет размер S и M.
«Зима — то самое время, когда дни нужно раскрашивать в яркие цвета самостоятельно! Какого цвета ваше настроение сегодня? У меня, как в песне поется. Благодаря аристократично-сексуальному платью», — похвалила Анфиса собственный look (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Также телеведущая нескромно отметила, что ее наряды могли бы носить представительницы британской королевской семьи. «Я тут подумала, это платье вполне бы подошло Кейт Мидлтон или Меган Маркл. Может, послать им? Как думаете, будут носить?» — поинтересовалась у поклонников Чехова. А что скажете вы на этот счет?