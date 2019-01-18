Анфиса Чехова хочет отправить наряды своего бренда Кейт Миддлтон и Меган Маркл

С недавних пор у Анфисы Чеховой есть собственный бренд одежды. На днях телеведущая отметила, что была бы рада, если бы ее платья носили представительницы британской королевской семьи.

1 2 3 ... 8 У Анфисы Чеховой есть собственный бренд одежды By Che Dress

Когда Анфиса Чехова только задумывала свой бренд, она отмечала, что ее платья предназначены для женщин с формами. Однако со временем наряды By Che Dress стали носить и те, кто имеет размер S и M.

На днях Чехова опубликовала новую фотографию, на которой она позирует в платье собственной марки.

«Зима — то самое время, когда дни нужно раскрашивать в яркие цвета самостоятельно! Какого цвета ваше настроение сегодня? У меня, как в песне поется. Благодаря аристократично-сексуальному платью», — похвалила Анфиса собственный look (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).



Также телеведущая нескромно отметила, что ее наряды могли бы носить представительницы британской королевской семьи. «Я тут подумала, это платье вполне бы подошло Кейт Мидлтон или Меган Маркл. Может, послать им? Как думаете, будут носить?» — поинтересовалась у поклонников Чехова. А что скажете вы на этот счет?