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Супермодель Кристи Терлингтон впервые за 20 с лишним лет вышла на подиум

На Неделе моды, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, не обходится без сюрпризов. 13 февраля 50-летняя Кристи Терлингтон приняла участие в модном шоу Marc Jacobs. 

Кристи Терлингтон решила оставить подиум на пике славы в середине 1990-х. С тех самых пор модель продолжала сотрудничать с известными брендами, развивала собственные проекты, но в фэшн-шоу не участвовала. На днях знаменитость сделала исключение из этого правила: она закрыла показ Marc Jacobs в рамках нью-йоркской Недели моды.

Кристи блистала в черном вечернем платье из перьев. Неожиданное появление манекенщицы приятно удивило гостей мероприятия.

После завершения модного показа Терлингтон рассказала в Инстаграме, почему все же решила выйти на подиум. «Марк Джекобс пригласил меня закрыть его шоу, и я не могла отказать. Я люблю этого человека с нашей первой встречи, когда мне было 16 лет», — поведала модель.

В своей публикации Кристи также поблагодарила Карли Клосс, Джиджи Хадид и Кайю Гербер за профессионализм.  

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14 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Ах, как она мне нравилась всегда) А её рекламы Мейбелин. Это уже так давно было оказывается.

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