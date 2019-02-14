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Юлия Снигирь, Мария Шумакова и другие столичные звезды выбирают кроссовки за почти 11 000 рублей

13 февраля во флагманском магазине New Balance была представлена обновленная модель кроссовок 997H. Поклонники марки, среди которых оказались Юлия Снигирь, Илья Бачурин, Анастасия Меськова, повеселились на вечеринке в стиле девяностых.

Пока одни знаменитости отдыхали на закрытом коктейле GQ, в ходе которого были объявлены имена самых стильных мужчин, другие зажигали на вечеринке под названием Discoteka 1'997. Мероприятие, приуроченное к выходу обновленной версии полюбившейся многим модели кроссовок New Balance, прошло во флагманском магазине спортивного бренда в центре столицы.

Одной из первых оценить новинку смогла Юлия Снигирь, которая в последнее время все чаще появляется на светских мероприятиях в комфортных, но при этом стильных аутфитах.

Знаменитость пришла на тусовку в черных скинни и свободном бежевом джемпере. Актриса отказалась от яркого макияжа, ограничившись минимум декоративной косметики.

Мероприятие посетила и Мария Шумакова. Звезда сериала «Сладкая жизнь» была одета в жакет оверсайз и джинсы с потертостями, к которым идеально подошли кроссовки New Balance 997H. Розничная цена новинки составляет 10 990 рублей.

На презентации также побывали Ясмина Муратович, Евгения Линович, Илья Бачурин, Лукерья Ильяшенко, Анастасия Меськова и многие другие селебрити.  

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14 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Теги

Элеонора Севенард, Ясмина Муратович

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  • Лучше бы Снигирь норм мужика себе выбрала

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