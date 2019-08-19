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Костюм Louis Vuitton, мюли Gucci, кепка Chanel: фолловеры подсчитали стоимость пляжного лука Виктории Бони

Чужие деньги считать не принято, но как удержаться, если речь идет о наряде звезды? На днях фолловеры Виктории Бони выяснили, что на пляж она ходит в дизайнерском аутфите ценой в несколько сотен тысяч рублей.
Виктория Боня
Виктория Боня

Виктория Боня старается всегда выглядеть идеально. В ее косметичке — лучшие средства, а в гардеробе — дизайнерская одежда. На днях Виктория появилась на пляже в Монте-Карло, одетая с головы до ног в тяжелый люкс. 

Виктория Боня
Пляжный наряд Бони удивил ее подписчиков 

В качестве пляжного аутфита знаменитость выбрала «пижамный» костюм Louis Vuitton, бейсболку Chanel, меховые мюли и палантин Gucci. Подписчики подсчитали, общая стоимость такого наряда превышает 360 тысяч рублей. Цена лишь одного костюма составляет 239 тысяч! Фолловеры были поражены не только стоимостью вещей, но и самим выбором, ведь в таком виде Боня все-таки пришла на пляж.  

«Тот случай когда все и сразу», «А вы правда так зависимы от брендов?», «Вика, я посмеялась! На море в меховых тапочках», — писали интернет-пользователи в комментариях под фото 39-летней знаменитости. 

Интересно, чему они удивляются? Костюм выполнен из тончайшего шелка и незаменим в жаркую погоду. Бейсболка отлично защищает от солнца. Меховые мюли? Ну почему бы и нет. Уверены, это фото было сделано до того, как Виктория разделась и осталась загорать в купальнике.

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19 августа 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @victoriabonya/Instagram
Теги

Виктория Боня, Gucci, Chanel, Louis Vuitton

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Купальник тож на меху?

  • На Садоводе распродажа что ли? Откуда вдруг дороха-бохато? Начались очередные понты, неужели нельзя сделать в своей жизни что-нибудь полезное🤷 Лучше бы вместо этих вещей, помогла бедным людям или на корм бездомным животным.

  • Пустышка.

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