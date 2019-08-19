Костюм Louis Vuitton, мюли Gucci, кепка Chanel: фолловеры подсчитали стоимость пляжного лука Виктории Бони

Виктория Боня старается всегда выглядеть идеально. В ее косметичке — лучшие средства, а в гардеробе — дизайнерская одежда. На днях Виктория появилась на пляже в Монте-Карло, одетая с головы до ног в тяжелый люкс.
В качестве пляжного аутфита знаменитость выбрала «пижамный» костюм Louis Vuitton, бейсболку Chanel, меховые мюли и палантин Gucci. Подписчики подсчитали, общая стоимость такого наряда превышает 360 тысяч рублей. Цена лишь одного костюма составляет 239 тысяч! Фолловеры были поражены не только стоимостью вещей, но и самим выбором, ведь в таком виде Боня все-таки пришла на пляж.
Интересно, чему они удивляются? Костюм выполнен из тончайшего шелка и незаменим в жаркую погоду. Бейсболка отлично защищает от солнца. Меховые мюли? Ну почему бы и нет. Уверены, это фото было сделано до того, как Виктория разделась и осталась загорать в купальнике.