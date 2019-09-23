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Два чуда в перьях: Рената Литвинова бросает вызов Шэрон Стоун, демонстрируя похожий дерзкий наряд

Шэрон Стоун не раз удивляла поклонников не только подтянутой фигурой, но и эффектными образами. На днях конкуренцию зарубежной актрисе составила наша соотечественница Рената Литвинова. 

20 сентября в Инстаграме Шэрон Стоун появилась интересная публикация. 61-летняя актриса приняла участие в фотосессии и поделилась видео с бэкстейджа. В кадрах знаменитость позирует в эффектном мини-платье, украшенном перьями. Фолловеры иронично прозвали наряд «лебединым» и восхитились фигурой Шэрон. 

Рената Литвинова
Рената Литвинова

В тот же день в соцсети появился пост, автором которого выступила уже наша соотечественница Рената Литвинова. Российская актриса тоже позировала в образе «лебедя», примерив белое платье Oscar de la Renta. 

Смеем заметить, что и Шэрон и Рената отлично смотрятся, и мы даже затрудняемся ответить, кому же подобный наряд идет больше. А как считаете вы?

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23 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @sharonstone, @renatalitvinovaofficiall/Instagram, Starface, Getty Images
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Шэрон Стоун, Рената Литвинова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Рената Литвинова мне никогда не нравилась. А по сравнению с Шэрон Стоун, она вообще страшная

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