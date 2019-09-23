Два чуда в перьях: Рената Литвинова бросает вызов Шэрон Стоун, демонстрируя похожий дерзкий наряд

Шэрон Стоун не раз удивляла поклонников не только подтянутой фигурой, но и эффектными образами. На днях конкуренцию зарубежной актрисе составила наша соотечественница Рената Литвинова.

20 сентября в Инстаграме Шэрон Стоун появилась интересная публикация. 61-летняя актриса приняла участие в фотосессии и поделилась видео с бэкстейджа. В кадрах знаменитость позирует в эффектном мини-платье, украшенном перьями. Фолловеры иронично прозвали наряд «лебединым» и восхитились фигурой Шэрон.



Рената Литвинова

В тот же день в соцсети появился пост, автором которого выступила уже наша соотечественница Рената Литвинова. Российская актриса тоже позировала в образе «лебедя», примерив белое платье Oscar de la Renta.



Смеем заметить, что и Шэрон и Рената отлично смотрятся, и мы даже затрудняемся ответить, кому же подобный наряд идет больше. А как считаете вы?