Два чуда в перьях: Рената Литвинова бросает вызов Шэрон Стоун, демонстрируя похожий дерзкий наряд

20 сентября в Инстаграме Шэрон Стоун появилась интересная публикация. 61-летняя актриса приняла участие в фотосессии и поделилась видео с бэкстейджа. В кадрах знаменитость позирует в эффектном мини-платье, украшенном перьями. Фолловеры иронично прозвали наряд «лебединым» и восхитились фигурой Шэрон.
В тот же день в соцсети появился пост, автором которого выступила уже наша соотечественница Рената Литвинова. Российская актриса тоже позировала в образе «лебедя», примерив белое платье Oscar de la Renta.
Смеем заметить, что и Шэрон и Рената отлично смотрятся, и мы даже затрудняемся ответить, кому же подобный наряд идет больше. А как считаете вы?