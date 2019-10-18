Кто круче? Топурия, Мороз и Варнава вышли на подиум в качестве моделей на показе Alexander Arutyunov

17 октября в электродепо Красная Пресня состоялся показ весенне-летней коллекции 2020 бренда Alexander Arutyunov. С первых рядов новые наряды себе присмотрели Слава, Юлия Барановская и другие.

Артем Сорокин и Юлия Барановская

Александр Арутюнов представил весенне-летнюю коллекцию 2020, которая посвящена станциям Московского метрополитена. В линейке уделено особое внимание белому цвету, обилию сложных деталей, вышивок, обуви и изделиям из тайвека.

Модное шоу прошло 17 октября в электродепо Красная Пресня.

В показе приняли участие не только профессиональные модели, но и звездные красавицы. Так, наряды от Арутюнова продемонстрировали Кети Топурия, Дарья Мороз, Екатерина Варнава, Виктория Короткова и Елена Крыгина.



Конечно, селебрити присутствовали не только на подиуме, но и в зале. Оценить новую коллекцию пришли Юлия Барановская, Слава, Митя Фомин, Миранда Шелия, Изольда Ишханишвили и другие.

«Как и для многих людей, когда-то Москва стала для меня суровым и прекрасным трамплином во взрослую жизнь и новый мир. Переехав сюда подростком, я оказался один на один с большим городом, который внушал трепет и страх. Московское метро стало для меня двуликим порталом в одну из граней этого города. Именно там, среди тысяч людей, ты можешь оставаться самым одиноким человеком на земле, именно в московском метро за цену жвачки ты можешь оказаться в самом огромном музее мира и именно там ты чувствуешь себя безусловной частью этого города. Сколько минут я могу стоять незамеченным, разглядывая красную звезду на потолке? Какая судьба была у человека, придумавшего эту мозаику? Кто из людей в вагоне рядом со мной сегодня действительно счастлив? Вопросов не меньше, чем людей, ежедневно спускающихся в московскую подземку. Новая коллекция — мой способ ответить на некоторые из них, а также возможность выразить метрополитену мою очень личную любовь и восхищение», — признался дизайнер.