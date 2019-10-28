Александр Гудков и Айза Анохина стали моделями на первом в мире модном показе… тортов

26 октября состоялся первый в мире модный показ тортов. Фэшн-шоу прошло в рамках Недели моды в Москве, и в нем приняли участие Айза Анохина, Александр Гудков и другие звезды.

Регина Бурд и Александр Гудков

Неделя моды в Москве в подходит к концу. 26 октября в Гостином дворе прошло необычное шоу — первый в мире модный показ, на котором объектом восхищения стали не одежда и обувь, а торты! Сеть кондитерских «Любовь и сладости» во главе с Региной Бурд представили свою коллекцию «Мода на сладости SS 2020».

По подиуму в тот вечер прошлись Александр Гудков, Айза Анохина и небеременная Екатерина Волкова. С первых рядов сладкие шедевры разглядывали Альбина Джанабаева, Алекса с бойфрендом, Митя Фомин, Лаура Джугелия и другие звезды. Режиссером показа выступил Артем Кривда.

В сладкой коллекции от Регины Бурд были представлены туфли, кроссовки, сумки, и все они — съедобные. Необычные геометрические формы и неоновые цвета также стали отличительной чертой показанной линейки тортов.