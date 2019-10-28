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Александр Гудков и Айза Анохина стали моделями на первом в мире модном показе… тортов

26 октября состоялся первый в мире модный показ тортов. Фэшн-шоу прошло в рамках Недели моды в Москве, и в нем приняли участие Айза Анохина, Александр Гудков и другие звезды.  
Регина Бурд и Александр Гудков
Регина Бурд и Александр Гудков

Неделя моды в Москве в подходит к концу. 26 октября в Гостином дворе прошло необычное шоу — первый в мире модный показ, на котором объектом восхищения стали не одежда и обувь, а торты! Сеть кондитерских «Любовь и сладости» во главе с Региной Бурд представили свою коллекцию «Мода на сладости SS 2020». 

По подиуму в тот вечер прошлись Александр Гудков, Айза Анохина и небеременная Екатерина Волкова. С первых рядов сладкие шедевры разглядывали Альбина Джанабаева, Алекса с бойфрендом, Митя Фомин, Лаура Джугелия и другие звезды. Режиссером показа выступил Артем Кривда. 

В сладкой коллекции от Регины Бурд были представлены туфли, кроссовки, сумки, и все они — съедобные. Необычные геометрические формы и неоновые цвета также стали отличительной чертой показанной линейки тортов.   

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28 октября 2019
Текст Саша Белая
Фото Пресс-служба
Теги

Регина Бурд

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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