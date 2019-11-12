Всего через три недели после родов 40-летняя Светлана Хоркина блистает в мини, обнажив стройные ноги

11 ноября бренд anastasiAZadorina представил коллекцию сезона весна-лето 2020. Гостями показа стали Светлана Хоркина, Ксения Сухинова, Инна Маликова, Юлианна Караулова и другие звезды.

Анастасия Задорина и Виктория Шелягова

Осень — самое время подумать о... весне и лете, конечно же. Дизайнер Анастасия Задорина уже позаботилась о том, что модницы будут носить в будущем году. 11 ноября в кафе Brasserie Мост состоялся показ новой коллекции ее бренда anastasiAZadorina.

По словам Задориной, источником вдохновения стал образ молодой француженки, героини светских хроник Парижа. Эта девушка кокетлива, романтична и сексуальна.

«Впервые я побывала в Париже, когда мне было 7 лет. Наши отношения с этим городом точно нельзя назвать любовью с первого взгляда — сначала он показался мне серым и холодным. Но с каждой поездкой я все сильнее проникалась парижской атмосферой. Больше всего столица Франции нравится мне в теплое время года, когда можно долго гулять по улицам. Все накопившиеся за много лет впечатления отразились в весенне-летней коллекции бренда», — отметила дизайнер.

Гостьями фэшн-шоу стали известные подруги Задориной. Так, новые наряды себе присмотрели Мария Кожевникова, Юлия Барановская, Виктория Лопырева, Вики Одинцова, Сати Казанова, Юлианна Караулова, Инна Маликова и многие другие селебрити.



Показ посетила и Светлана Хоркина: спортсменка родила второго ребенка всего три недели назад, но уже может похвастаться удивительными результатами похудения. Для выхода в свет молодая мама выбрала черное мини-платье, обнажив стройные ноги, и удлиненный бирюзовый жакет, который она дополнила кожаным поясом.

В новую коллекцию Анастасии Задориной вошли коктейльные платья с акцентной линией плеча и разрезами, мерцающие топы, брюки и шорты с высокой линией талии.