20 декабря в столичном отеле The Ritz-Carlton прошла премия Fashion New Year Awards-2016. На мероприятие прибыло немало знаменитостей: награды этим вечером получили Ольга Бузова, Анастасия Решетова, Филипп Киркоров и многие другие.

Анастасия Решетова опять пришла на звездную тусовку без Тимати, зато в необычном и весьма провокационном платье из новой коллекции российского бренда Sorry I`m Not. Ольга Бузова появилась на публике в стильном брючном костюме и с необычной укладкой, а Ольга Орлова удивила прозрачной блузкой и кружевным корсетом.

Образы других гостей вы можете увидеть в нашей фотогалерее. Чей наряд больше всего понравился вам?