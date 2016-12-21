21.12.2016
20 декабря в столичном отеле The Ritz-Carlton прошла премия Fashion New Year Awards-2016. На мероприятие прибыло немало знаменитостей: награды этим вечером получили Ольга Бузова, Анастасия Решетова, Филипп Киркоров и многие другие.
  • Анастасия Решетова
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    Анастасия Решетова

Анастасия Решетова опять пришла на звездную тусовку без Тимати, зато в необычном и весьма провокационном платье из новой коллекции российского бренда Sorry I`m Not. Ольга Бузова появилась на публике в стильном брючном костюме и с необычной укладкой, а Ольга Орлова удивила прозрачной блузкой и кружевным корсетом.

Образы других гостей вы можете увидеть в нашей фотогалерее. Чей наряд больше всего понравился вам?

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