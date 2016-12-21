Анастасия Решетова опять пришла на звездную тусовку без Тимати, зато в необычном и весьма провокационном платье из новой коллекции российского бренда Sorry I`m Not. Ольга Бузова появилась на публике в стильном брючном костюме и с необычной укладкой, а Ольга Орлова удивила прозрачной блузкой и кружевным корсетом.
Образы других гостей вы можете увидеть в нашей фотогалерее. Чей наряд больше всего понравился вам?
Бузова ужас, постарела очень ,наколола лицо и жуткий цвет волос
Как раз Бузова-то и выглядит ничего,сняла наконец свои платья, читает критику на Вумене? остальные в своем репертуаре, Филипп, Зверев застряли в прошлом...
Лорак - красавица. Выглядит восхитительно. Все таки никакие природная красота лучше, чем сделанная в кабинетах пластических хирургов
Арина Кузьмина девушка с вредным выражением лица. Возможно в жизни очень приятная, просто не фотогеничная. А у Лорак точно на лице не только "природная" красота, но и "хирургическая"...возможно просто "косметическая".
бузова и вправду изменилась. там в зеркале её профиль отражается- это нечто. луноликая.
белла потёмкина и бузова в одном стиле. видимо из салона потёмкиной. бузова там одевалась. а как же олины дизайнерские модели? почему не носит, что производит и продаёт?
Решетова из-за цветового сочетания выглядит как очень сексуальный помощник-эльф Санта Клауса )
Лорак - красавица. Выглядит восхитительно. Все таки никакие природная красота лучше, чем сделанная в кабинетах пластических хирургов
У кого природная? У Лорак? При всем уважении, она-то как раз кроеная-перекроеная
Фото 11: муж и жена с одинаковыми варениками на лице , так смешно выглядит))))) А Бузова очень стала некрасивая, это цвет волос очень ее портит, или может она стареть начала, не знаю, но просто стала некрасивая ((