27 декабря на премьере «Викинга» Данила Козловский появился в сопровождении своей возлюбленной Ольги Зуевой. Несмотря на то, что 31-летний актер был главным героем вечера, всеобщее внимание все равно было приковано к его избраннице. Ведь актриса и кинорежиссер появилась на красной дорожке в весьма провокационном платье…

1 2 3 ... 13 Ольга Зуева появилась на премьере «Викинга» вместе с Данилой Козловским и удивила гостей откровенным нарядом

Ольга Зуева удивила собравшуюся на премьере фильма «Викинг» публику своим откровенным нарядом. Девушка надела полупрозрачное кружевное платье телесного цвета. «Изюминкой» и без того сексуального наряда стало манящее глубокое декольте.

Соблазнительный образ выгодно подчеркнул достоинства актрисы и режиссера. Рядом со своим возлюбленным Данилой Козловским она смотрелась особенно эффектно.

А вам нравится, как Ольга выглядела на закрытом показе картины «Викинг»?