Ольга Зуева удивила собравшуюся на премьере фильма «Викинг» публику своим откровенным нарядом. Девушка надела полупрозрачное кружевное платье телесного цвета. «Изюминкой» и без того сексуального наряда стало манящее глубокое декольте.
Соблазнительный образ выгодно подчеркнул достоинства актрисы и режиссера. Рядом со своим возлюбленным Данилой Козловским она смотрелась особенно эффектно.
А вам нравится, как Ольга выглядела на закрытом показе картины «Викинг»?
На 5 фото она норм..но на первых 4 бррр..может это такая красота особенная..мне не понять.
Красивая пара.
Очень красивая пара
Какая она тоненькая и хрупкая. Так красиво смотрятся вместе!