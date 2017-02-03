2 февраля в Лос-Анджелесе состоялась одна из самых ожидаемых премьер этой зимы. Те, кому уже довелось посмотреть продолжение «Пятидесяти оттенков серого», уверяют, что вторая часть получилась более провокационной, чем первая. Поддержать градус откровенности решили и звездные гостьи мероприятия, выбравшие весьма смелые наряды для красной дорожки. Оценим?

1 2 3 ... 14 Дакота Джонсон решила не выходить из образа Анастейши Стил и выбрала откровенный наряд Valentino с глубоким декольте

Премьерный показ второй части нашумевшего фильма «Пятьдесят оттенков серого» ждали не только поклонницы Джейми Дорнана, но и модные критики. Чутье не подвело fashion-экспертов — сразу несколько знаменитостей сделали ставку на вечерние платья с эффектным декольте.



Среди самых смелых, конечно, оказалась Дакота Джонсон, сыгравшая главную роль в картине. 27-летняя актриса выбрала светло-розовый наряд от Valentino с глубоким V-образным вырезом на груди. В откровенном платье Джонсон чувствовала себя раскованно: неудивительно, ведь за время съемок она примеряла и более провокационные образы.



Конкуренцию Джонсон составили Ким Бесинджер, певица Холзи, писательница Э. Л. Джеймс, автор романа, легшего в основу сценария «На пятьдесят оттенков темнее», и другие гостьи. Самые обсуждаемые наряды с премьеры — в нашей галерее.