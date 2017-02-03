Премьерный показ второй части нашумевшего фильма «Пятьдесят оттенков серого» ждали не только поклонницы Джейми Дорнана, но и модные критики. Чутье не подвело fashion-экспертов — сразу несколько знаменитостей сделали ставку на вечерние платья с эффектным декольте.
Среди самых смелых, конечно, оказалась Дакота Джонсон, сыгравшая главную роль в картине. 27-летняя актриса выбрала светло-розовый наряд от Valentino с глубоким V-образным вырезом на груди. В откровенном платье Джонсон чувствовала себя раскованно: неудивительно, ведь за время съемок она примеряла и более провокационные образы.
Конкуренцию Джонсон составили Ким Бесинджер, певица Холзи, писательница Э. Л. Джеймс, автор романа, легшего в основу сценария «На пятьдесят оттенков темнее», и другие гостьи. Самые обсуждаемые наряды с премьеры — в нашей галерее.
Хорошенькая Дакота. Ким - прекрасна!
неохота конечно никого обсуждать
Дакота свежа как роза, остальное большинство (за исключением Элоизы и бюстье) это парад безвкусицы
С Ким что-то сделали необратимое, глазки совсем улетучились, нос же раширился. Некрасиво. Дакота, посмотрим, как ты хороша в фильме, прошлый смотреть было невозможно, ни рыба, ни мясо.
Дакота прелесть. Остальные тихий ужас. Дорнан отвратителен. Боже, что случилось с моей любимой, обворожительной, дико сексуальной Ким Бесинджер?!.. В молодости ей не было равных. О, беспощадное время! Это несправедливо!)
Как можно надеть такое платье??? Дакота, это про тебя! Ну кааааак???? Слилась с ним, как моль! Грудь не ахти... Просто караул!
Дакота на третьей фотке так на Гузееву похожа с этим цветом волос и прической
Как можно надеть такое платье??? Дакота, это про тебя! Ну кааааак???? Слилась с ним, как моль! Грудь не ахти... Просто караул!
Дакота на третьей фотке так на Гузееву похожа с этим цветом волос и прической
Дакота прелесть. Остальные тихий ужас. Дорнан отвратителен. Боже, что случилось с моей любимой, обворожительной, дико сексуальной Ким Бесинджер?!.. В молодости ей не было равных. О, беспощадное время! Это несправедливо!)