7 января в фешенебельном отеле The Beverly Hilton состоялась 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Мероприятие, которое прозвали «репетицией «Оскара», посетили многие селебрити. Ева Лонгония, Анджелина Джоли, Николь Кидман и другие голливудские дивы соблюли оговоренный ранее дресс-код и появились на вечере в черном.

В США состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус», которая открывает традиционный «сезон награждений». Мероприятие прошло в 75-й раз и было совсем не похоже на предыдущие. Дело в том, что знаменитости сговорились между собой и надели черное.

Таким образом звезды Голливуда поддержали своих коллег, которым пришлось столкнуться с сексуальными домогательствами со стороны влиятельного кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Одной из самых обсуждаемых знаменитостей вечера стала Анджелина Джоли. Актриса и режиссер пришла на церемонию вместе со своим приемным сыном Паксом. И звезда «Малефисенты», и ее отпрыск, конечно, были в черном.



Дресс-код поддержала и Ева Лонгория. 42-летняя актриса впервые вышла в свет после объявления о беременности. Ева гордо демонстрировала свои изменившиеся формы в элегантном обтягивающем платье. С подругой охотно позировала и Риз Уизерспун.



На «Золотом глобусе-2018» также были замечены Пенелопа Крус, Николь Кидман, Сара Джессика Паркер, Джессика Бил, Холли Берри и многие другие звезды мирового кинематографа.

Победители 75-й премии «Золотой глобус»

Лучший драматический фильм — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая комедия или мюзикл — «Леди Берд»

Лучшая женская роль (драма) — Фрэнсис МакДорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая мужская роль (драма) — Гари Олдман, «Темные времена»

Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) — Сирша Ронан, «Леди Берд»

Лучший режиссер — Гильермо дель Торо, «Форма воды»

Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) — Джеймс Франко, «Горе-творец»

Лучшая актриса второго плана — Эллисон Дженни, «Тоня против всех»

Лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшая песня — This Is Me, «Величайший шоумен»

Лучший сценарий — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший фильм на иностранном языке — «На пределе» (Германия)

Лучший анимационный фильм — «Тайна Коко»

Лучший драматический сериал — «Рассказ служанки»

Лучшая актриса сериала (драма) — Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»

Лучший актер сериала (драма) — Стерлинг К. Браун, «Это мы»

Лучший комедийный сериал или мюзикл — «Удивительная миссис Майзел»

Лучший актер сериала (комедия или мюзикл) — Азиз Ансари, «Мастера не на все руки»

Лучшая актриса сериала (комедия или мюзикл) — Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Майзел»

Лучший мини-сериал — «Большая маленькая ложь»

Лучший актер мини-сериала— Эван Макгрегор, «Фарго»

Лучшая актриса мини-сериала — Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»

Лучший актер второго плана в сериале — Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»

Лучшая актриса второго плана в сериале — Лора Дерн, «Большая маленькая ложь»

Почетная премия имени Сесиля Б. Де Милля — Опра Уинфри