В США состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус», которая открывает традиционный «сезон награждений». Мероприятие прошло в 75-й раз и было совсем не похоже на предыдущие. Дело в том, что знаменитости сговорились между собой и надели черное.
Одной из самых обсуждаемых знаменитостей вечера стала Анджелина Джоли. Актриса и режиссер пришла на церемонию вместе со своим приемным сыном Паксом. И звезда «Малефисенты», и ее отпрыск, конечно, были в черном.
Дресс-код поддержала и Ева Лонгория. 42-летняя актриса впервые вышла в свет после объявления о беременности. Ева гордо демонстрировала свои изменившиеся формы в элегантном обтягивающем платье. С подругой охотно позировала и Риз Уизерспун.
На «Золотом глобусе-2018» также были замечены Пенелопа Крус, Николь Кидман, Сара Джессика Паркер, Джессика Бил, Холли Берри и многие другие звезды мирового кинематографа.
Победители 75-й премии «Золотой глобус»
Лучший драматический фильм — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучшая комедия или мюзикл — «Леди Берд»
Лучшая женская роль (драма) — Фрэнсис МакДорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучшая мужская роль (драма) — Гари Олдман, «Темные времена»
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл) — Сирша Ронан, «Леди Берд»
Лучший режиссер — Гильермо дель Торо, «Форма воды»
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) — Джеймс Франко, «Горе-творец»
Лучшая актриса второго плана — Эллисон Дженни, «Тоня против всех»
Лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучшая песня — This Is Me, «Величайший шоумен»
Лучший сценарий — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший фильм на иностранном языке — «На пределе» (Германия)
Лучший анимационный фильм — «Тайна Коко»
Лучший драматический сериал — «Рассказ служанки»
Лучшая актриса сериала (драма) — Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
Лучший актер сериала (драма) — Стерлинг К. Браун, «Это мы»
Лучший комедийный сериал или мюзикл — «Удивительная миссис Майзел»
Лучший актер сериала (комедия или мюзикл) — Азиз Ансари, «Мастера не на все руки»
Лучшая актриса сериала (комедия или мюзикл) — Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Майзел»
Лучший мини-сериал — «Большая маленькая ложь»
Лучший актер мини-сериала— Эван Макгрегор, «Фарго»
Лучшая актриса мини-сериала — Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»
Лучший актер второго плана в сериале — Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»
Лучшая актриса второго плана в сериале — Лора Дерн, «Большая маленькая ложь»
Почетная премия имени Сесиля Б. Де Милля — Опра Уинфри
Эээх Эфрон...а был такой симпатяга когда-то...мерайка схуднула что ль? Хорошенькая
если у Джессики Честейн перекрасить волосы в чёрный цвет, сделать мейк как у Джоли, будет вылитая ДжолиВообще все красивые на удивление, только не нравится актриса которая из Игры престола, кстати Джоли надо вот как раз далеко на расстоянии и света больше направлять на лицо, норм тогда. Выделю Наоми конечно шикарная!!!!
Многие дамы прекрасно выглядят, подтянутые,не разжиревшие, даже Марай Кери себя в порядок привела. Холли Берри как всегда шикарна, в 51 год такую фигуру иметь.
Поражает их солидарность в этом вопросе. К счастью, не нашлось никого, кто был в оппозиции, например, оделся бы в "в поддержку", так сказать Вайнштейна.
А где Энистон?
если у Джессики Честейн перекрасить волосы в чёрный цвет, сделать мейк как у Джоли, будет вылитая ДжолиВообще все красивые на удивление, только не нравится актриса которая из Игры престола, кстати Джоли надо вот как раз далеко на расстоянии и света больше направлять на лицо, норм тогда. Выделю Наоми конечно шикарная!!!!
Сальма Хайек хоть бы советовалась с кем-то перед выходами. Ужас каждый раз.
Джоли чудовищно одета.
Десятки, сотни метров впустую потраченной черной ткани...
Поражает их солидарность в этом вопросе. К счастью, не нашлось никого, кто был в оппозиции, например, оделся бы в "в поддержку", так сказать Вайнштейна.