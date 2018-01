Ночью 28 декабря в Нью-Йорке прошла ежегодная церемония наград Grammy («Грэмми»). В этом году на торжество собралось множество знаменитостей, среди которых Хайди Клум, певица Пинк, Майли Сайрус и другие. Самые яркие наряды звезд на красной дорожке — в нашей галерее.

Вскоре после прошедшей пре-пати, на которой все внимание гостей и журналистов было приковано к флиртующим Кэти Холмс и Джейми Фоксу, в Нью-Йорке стартовала 60-я церемония наград Grammy. В этом году влюбленные так и не решились пройти вместе по красной ковровой дорожке, поэтому актриса позировала фотографам в гордом одиночестве.

Взгляды гостей в этот вечер были устремлены на 44-летнюю Хайди Клум, которая вышла в свет в «голом» платье, продемонстрировав стройную фигуру.

Леди Гага также привлекла всеобщее внимание черным «голым» нарядом на нюдовой подкладке. И певица, и модель решили поддержать инициативу, предложенную представителями Grammy, и приколоть к своему наряду белую розу в знак протеста против сексуальных домогательств. Кто из знаменитостей еще поддержал акцию, узнаете в нашей фотогалерее.







Список победителей



Песня года — That's What I Like, Бруно Марс

Запись года — That's What I Like, Бруно Марс

Лучший новый исполнитель — Алессия Кара

Лучшее сольное поп-исполнение — Shape of You, Эд Ширан

Лучший вокальный поп-альбом — ÷, Эд Ширан

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой — Portugal. The Man, Feel It Still

Лучшее R&B-исполнение — That's What I Like, Бруно Марс

Лучшая R&B-песня — That's What I Like, Бруно Марс

Лучший R&B-альбом — 24K Magic, Бруно Марс

Лучший рэп-альбом — DAMN, Кендрик Ламар

Лучшая рэп-песня — Humble, Кендрик Ламар

Лучшее рэп-исполнение — Humble, Кендрик Ламар

Лучший рок-альбом — A Deeper Understanding, The War on Drugs

Лучшая рок-песня — Run, Foo Fighters

Лучшее рок-исполнение — You Want It Darker, Леонард Коэн

Лучшая танцевальная запись — Tonite, LCD Soundsystem

Лучший танцевальный или электронный альбом — 3-D The Catalogue, Kraftwerk

Лучшее музыкальное видео — Humble, Кендрик Ламар

Лучшая песня, написанная для кино, ТВ или медиа — How Far I'll Go, Алессия Кара