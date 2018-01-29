Вскоре после прошедшей пре-пати, на которой все внимание гостей и журналистов было приковано к флиртующим Кэти Холмс и Джейми Фоксу, в Нью-Йорке стартовала 60-я церемония наград Grammy. В этом году влюбленные так и не решились пройти вместе по красной ковровой дорожке, поэтому актриса позировала фотографам в гордом одиночестве.
Леди Гага также привлекла всеобщее внимание черным «голым» нарядом на нюдовой подкладке. И певица, и модель решили поддержать инициативу, предложенную представителями Grammy, и приколоть к своему наряду белую розу в знак протеста против сексуальных домогательств. Кто из знаменитостей еще поддержал акцию, узнаете в нашей фотогалерее.
Список победителей
Песня года — That's What I Like, Бруно Марс
Запись года — That's What I Like, Бруно Марс
Лучший новый исполнитель — Алессия Кара
Лучшее сольное поп-исполнение — Shape of You, Эд Ширан
Лучший вокальный поп-альбом — ÷, Эд Ширан
Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой — Portugal. The Man, Feel It Still
Лучшее R&B-исполнение — That's What I Like, Бруно Марс
Лучшая R&B-песня — That's What I Like, Бруно Марс
Лучший R&B-альбом — 24K Magic, Бруно Марс
Лучший рэп-альбом — DAMN, Кендрик Ламар
Лучшая рэп-песня — Humble, Кендрик Ламар
Лучшее рэп-исполнение — Humble, Кендрик Ламар
Лучший рок-альбом — A Deeper Understanding, The War on Drugs
Лучшая рок-песня — Run, Foo Fighters
Лучшее рок-исполнение — You Want It Darker, Леонард Коэн
Лучшая танцевальная запись — Tonite, LCD Soundsystem
Лучший танцевальный или электронный альбом — 3-D The Catalogue, Kraftwerk
Лучшее музыкальное видео — Humble, Кендрик Ламар
Лучшая песня, написанная для кино, ТВ или медиа — How Far I'll Go, Алессия Кара