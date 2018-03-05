4 марта в Лос-Анджелесе состоялось вручение премии «Оскар». Несмотря на то, что церемония была юбилейной, ее посетило не так уж и много селебрити. Судя по всему, знаменитости решили приберечь силы, ведь большинство из них чуть ли не сразу отправились в центр искусств имени Уоллис Анненберг — именно там и проходит самая зажигательная постоскаровская вечеринка.
Одной из первых на мероприятие прибыла София Вергара вместе с мужем Джо Манганьелло. Актриса облачилась в расшитое бисером и пайетками черное платье с кейпом. Настоящий фурор произвело и появление Дженны Деван — она надела длинное платье бордового цвета с очень смелым разрезом.
Красавица Кейт Бекинсейл в очередной раз подтвердила звание иконы стиля. Облегающее черное платье подчеркнуло все достоинства точеной фигуры 44-летней кинозвезды. Не менее сногсшибательно выглядели и бывшие «ангелы» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио и Рози Хантингтон-Уайтли.
Можно еще долго перечислять самые запоминающиеся образы с этой вечеринки. Предлагаем вам оценить их в нашей фотогалерее и выбрать лучшие.
Вуман, вы чересчур истерите по поводу всех этих заокеанских премий и праздников. Через край восторга.
Гарнер просто круче всех в своем синем платье! Выглядит сногшибательно! Жасмин Тукс (60) поразила - как видение..статуэтка, красавица!
Очень понравились Бекинсейл,Хантингтон-Уайтли,Жасмин Туск,Джена Деван.Ну И Дженифер Гарднер!Надеюсь Аффлек все локти искусает себе!Или они опять сошлись?
У Смолз платье просто бомба!! Видимо Том Форд)) Очень клевая Рози Хантингтон, платье просто 100% попадание, вообще много красивых женщин)) но вот зачем такие декольте до пупа, да еще с нулевым размером груди?? не лучше ли прикрыться?
Тукс (как красиво платье оттеняет оттенок кожи!),Смоллс,Нионго.
Рикки Мартин с мужем)) что-то смешно стало, а вдруг это все же жена?)) У Анджелы Бассет костюм очень красивый, а вот Хайди в этот раз промахнулась, что за цыганские висюли??
Лупита Нионго! Бекинсейл. Хайди Клум стареет, неужели))
Рикки Мартин с мужем)) что-то смешно стало, а вдруг это все же жена?))
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