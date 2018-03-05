Церемония вручения премии «Оскар» — одно из самых ожидаемых светских событий сезона. Однако уже не первый год подряд многие селебрити игнорируют это мероприятие и направляются прямиком на афтепати, организованное журналом Vanity Fair.

4 марта в Лос-Анджелесе состоялось вручение премии «Оскар». Несмотря на то, что церемония была юбилейной, ее посетило не так уж и много селебрити. Судя по всему, знаменитости решили приберечь силы, ведь большинство из них чуть ли не сразу отправились в центр искусств имени Уоллис Анненберг — именно там и проходит самая зажигательная постоскаровская вечеринка.

Звездное афтепати американского журнала Vanity Fair, похоже, становится популярнее самой премии американской киноакадемии.

Одной из первых на мероприятие прибыла София Вергара вместе с мужем Джо Манганьелло. Актриса облачилась в расшитое бисером и пайетками черное платье с кейпом. Настоящий фурор произвело и появление Дженны Деван — она надела длинное платье бордового цвета с очень смелым разрезом.



Красавица Кейт Бекинсейл в очередной раз подтвердила звание иконы стиля. Облегающее черное платье подчеркнуло все достоинства точеной фигуры 44-летней кинозвезды. Не менее сногсшибательно выглядели и бывшие «ангелы» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио и Рози Хантингтон-Уайтли.



Можно еще долго перечислять самые запоминающиеся образы с этой вечеринки. Предлагаем вам оценить их в нашей фотогалерее и выбрать лучшие.