16 апреля в столичном концертном зале «Известия Hall» прошла премия «Самые стильные в России»-2018 журнала Hello!. Награды достались Анне Седоковой, Ирине Безруковой и другим знаменитостям, но в главной номинации победу одержала Ксения Собчак.

Каждый год журнал Hello! отмечает самых стильных российских знаменитостей. 2018-й не стал исключением: 16 апреля в концертном зале «Известия Hall» прошла очередная церемония награждения.

На мероприятии собралась, кажется, вся модная Москва: певцы, актеры, телеведущие, блогеры, модели, светские львицы.

Светлана Бондарчук радушно встречала любимых друзей. По традиции главный редактор еженедельника надела платье красного цвета, в котором смотрелась очень эффектно.



На красной дорожке в этот вечер яблоку было негде упасть. Фотографам позировали Анастасия Решетова, Анна Седокова, Наталья Рудова, Анфиса Чехова, Ксения Собчак, Ирина Безрукова, Мария Миногарова, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Надежда Оболенцева, Яна Рудковская и многие-многие другие селебрити.



«Самой стильной парой» 2018-го были названы Павел Воля и Ляйсан Утяшева, «мамой года» — Анна Седокова, ну а в главной номинации «Самая стильная по версии журнала Hello!» победу одержала Ксения Собчак.



Вот так выглядит полный список победителей:



«Самая стильная пара» — Павел Воля и Ляйсан Утяшева

«Самый стильный мужчина» — Риналь Мухаметов

«Классика» — Ирина Безрукова

«Самая стильная по версии Hello! и Mondoro» — Глюкоза

«Самая стильная мама» — Анна Седокова

«Икона стиля» — Светлана Дружинина

Casual — Виктория Исакова

«Самая стильная 2018» — Ксения Собчак

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