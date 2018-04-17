Каждый год журнал Hello! отмечает самых стильных российских знаменитостей. 2018-й не стал исключением: 16 апреля в концертном зале «Известия Hall» прошла очередная церемония награждения.
Светлана Бондарчук радушно встречала любимых друзей. По традиции главный редактор еженедельника надела платье красного цвета, в котором смотрелась очень эффектно.
На красной дорожке в этот вечер яблоку было негде упасть. Фотографам позировали Анастасия Решетова, Анна Седокова, Наталья Рудова, Анфиса Чехова, Ксения Собчак, Ирина Безрукова, Мария Миногарова, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Надежда Оболенцева, Яна Рудковская и многие-многие другие селебрити.
«Самой стильной парой» 2018-го были названы Павел Воля и Ляйсан Утяшева, «мамой года» — Анна Седокова, ну а в главной номинации «Самая стильная по версии журнала Hello!» победу одержала Ксения Собчак.
Вот так выглядит полный список победителей:
«Самая стильная пара» — Павел Воля и Ляйсан Утяшева
«Самый стильный мужчина» — Риналь Мухаметов
«Классика» — Ирина Безрукова
«Самая стильная по версии Hello! и Mondoro» — Глюкоза
«Самая стильная мама» — Анна Седокова
«Икона стиля» — Светлана Дружинина
Casual — Виктория Исакова
«Самая стильная 2018» — Ксения Собчак