19 апреля состоялось открытие 40-го Московского международного кинофестиваля, а на следующий день прошла традиционная White party и церемония награждения премии «Аванс» журнала The Hollywood Reporter. Ежегодно премия вручается молодым и талантливым актерам. На этот раз награды достались Аглае Тарасовой и Роману Курцыну.
На вечеринке в белоснежных нарядах блистали Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Елизавета Арзамасова, Сами Насери, Белла Потемкина и другие звезды. Под конец мероприятия на красной дорожке появился Милош Бикович. Несмотря на недавнее расставание, Аглая и Милош не избегают друг друга и по-прежнему тепло общаются.
White party проходит уже седьмой год подряд, и дресс-код Total White — важная часть мероприятия. Тем не менее каждый раз находятся знаменитости, которые по разным причинам предпочитают наряды других цветов. Так, бунтарями этого года стали Никита Михалков, Сергей Романович, Анастасия Стоцкая и Антон Лаврентьев.
Белая ночь: кто из звезд пренебрег дресс-кодом вечеринки The Hollywood Reporter
19 апреля состоялось открытие 40-го Московского международного кинофестиваля, а на следующий день прошла традиционная White party и церемония награждения премии «Аванс» журнала The Hollywood Reporter. Ежегодно премия вручается молодым и талантливым актерам. На этот раз награды достались Аглае Тарасовой и Роману Курцыну.
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Лемешева - это love Никиты М?
А где в это время жена и дочь Михалковы?
P.s. как обычно, бомонд одет и накрашен не айс, а еще и обколот или даже переобколот?
Сергей Романович идеально вписался))