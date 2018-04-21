20 апреля в столичном Mercury Space в рамках 40-го ММКФ состоялась традиционная «белая» вечеринка журнала The Hollywood Reporter. Гостями мероприятия стали Аглая Тарасова, Никита Михалков, Елизавета Арзамасова и другие знаменитости.

19 апреля состоялось открытие 40-го Московского международного кинофестиваля, а на следующий день прошла традиционная White party и церемония награждения премии «Аванс» журнала The Hollywood Reporter. Ежегодно премия вручается молодым и талантливым актерам. На этот раз награды достались Аглае Тарасовой и Роману Курцыну.



На вечеринке в белоснежных нарядах блистали Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Елизавета Арзамасова, Сами Насери, Белла Потемкина и другие звезды. Под конец мероприятия на красной дорожке появился Милош Бикович. Несмотря на недавнее расставание, Аглая и Милош не избегают друг друга и по-прежнему тепло общаются.



White party проходит уже седьмой год подряд, и дресс-код Total White — важная часть мероприятия. Тем не менее каждый раз находятся знаменитости, которые по разным причинам предпочитают наряды других цветов. Так, бунтарями этого года стали Никита Михалков, Сергей Романович, Анастасия Стоцкая и Антон Лаврентьев.



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