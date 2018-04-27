26 апреля состоялось закрытие 40-го Московского международного кинофестиваля. В этот вечер на красной дорожке блистали Елизавета Боярская, Наталья Бардо, Катерина Шпица и другие селебрити.

Вот и подошел к концу 40-й Московский международный кинофестиваль. 26 апреля состоялась торжественная церемония закрытия, на которой собрались известные деятели искусства.



В этом году из-за грядущего Чемпионата мира по футболу кинофестиваль перенесли с июня на апрель, однако красная дорожка по традиции проходила у стен театра «Россия». Но если на открытии ММКФ было просто холодно, то в день его закрытия ко всему прочему поднялся сильный ветер (МЧС даже объявило штормовое предупреждение), временами шел дождь.

Однако закаленных российских актрис погодные условия не остановили, и многие из них блистали в вечерних платьях.

На этом сложности не закончились. В тот же вечер состоялась репетиция парада Победы, из-за чего центр Москвы был перекрыт. Так, некоторые звезды просто не сумели доехать до красной дорожки кинофестиваля. В числе «везунчиков» оказалась, например, Настя Задорожная.



Несмотря на пасмурную погоду, у театра «Россия» было особенно тепло. Своими улыбками всех согревали Елизавета Боярская, Мария Кожевникова, Катерина Шпица, Ирина Безрукова и другие знаменитости.

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