Сегодня во Франции стартовал 71-й Каннский кинофестиваль, который продлится до 19 мая. В этом году в программе есть два отечественных фильма — «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого. Россия представлена и в жюри — Андреем Звягинцевым, чьи фильмы не раз становились призерами фестиваля. К слову, вместе с известным российским режиссером оценивать картины будут Леа Сейду, Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт и многие другие.
Фильмом открытия стала драма Асгара Фархади «Все знают», главные роли в которой сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем — пара блистала на красной дорожке.
Обсуждаемым событием стало возвращение Ларса фон Триера, который был объявлен персоной нон грата семь лет назад из-за своей неаккуратной шутки. Режиссер представит свою новую работу «Дом, который построил Джек».