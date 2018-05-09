Пока одни селебрити отдыхали после Met Gala, другие блистали на красной дорожке Каннского кинофестиваля: 8 мая на Лазурном берегу состоялась торжественная церемония открытия одного из главных киносмотров планеты.

Сегодня во Франции стартовал 71-й Каннский кинофестиваль, который продлится до 19 мая. В этом году в программе есть два отечественных фильма — «Лето» Кирилла Серебренникова и «Айка» Сергея Дворцевого. Россия представлена и в жюри — Андреем Звягинцевым, чьи фильмы не раз становились призерами фестиваля. К слову, вместе с известным российским режиссером оценивать картины будут Леа Сейду, Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт и многие другие.

Кроме Звягинцева, из российских звезд на церемонии открытия появились Виктория Боня и Лена Ленина.



Фильмом открытия стала драма Асгара Фархади «Все знают», главные роли в которой сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем — пара блистала на красной дорожке.



Обсуждаемым событием стало возвращение Ларса фон Триера, который был объявлен персоной нон грата семь лет назад из-за своей неаккуратной шутки. Режиссер представит свою новую работу «Дом, который построил Джек».

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