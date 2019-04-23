Анна Хилькевич получила публичную критику своего наряда от дизайнера Маши Цигаль

На днях Анна Хилькевич опубликовала в Инстаграме фото с церемонии открытия ММКФ-2019. Свое мнение по поводу образа актрисы с красной дорожки решила высказать модельер Маша Цигаль.

Анна Хилькевич

Открытие 41-го Московского международного кинофестиваля прошло несколько дней назад, однако звезды все еще продолжают делиться с поклонниками фотографиями с мероприятия. На днях свой образ с красной дорожки решила показать и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич.

«Если прошлась по красной дорожке ММКФ, то жди, что в твою сторону полетят либо цветы, либо помидоры», — подписала снимок актриса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

После этого Хилькевич попросила подписчиков выразить свое мнение относительно выбранного ею наряда. Свой модный приговор актрисе вынесла дизайнер Маша Цигаль.

Маша Цигаль

«Ты всегда самая красивая, но на красную дорожку тебе с твоей внешностью и по дресс-коду стилист могла бы подобрать более роскошный look. Тут все хорошо, но он не вечерний», — заявила модельер.

Хилькевич молчать не стала и спустя некоторое время ответила Цигаль, что не считает кинофестиваль мероприятием, на которое требуется подбирать «роскошный look».

1 2 3 4 5 6 7 Анна Хилькевич показала фанатам свой образ с открытия ММКФ-2019

Некоторые пользователи Сети согласились с мнением дизайнера, посчитав образ актрисы крайне неудачным. «Странный наряд», «Больше в сторону помидоров», «Вообще не твое», «Очень несуразно», — отмечали они. Однако нашлись и те, кому наряд Хилькевич показался вполне уместным. «Мне нравится», «Отлично получилось», «Шикарный образ», «Скромно, но со вкусом», — писали другие интернет-пользователи. Лично нас удивило то, что Анна не считает главный кинофестиваль страны мероприятием, которое требует красивого вечернего платья.

