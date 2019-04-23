Анна Хилькевич получила публичную критику своего наряда от дизайнера Маши Цигаль

Открытие 41-го Московского международного кинофестиваля прошло несколько дней назад, однако звезды все еще продолжают делиться с поклонниками фотографиями с мероприятия. На днях свой образ с красной дорожки решила показать и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич.
После этого Хилькевич попросила подписчиков выразить свое мнение относительно выбранного ею наряда. Свой модный приговор актрисе вынесла дизайнер Маша Цигаль.
Хилькевич молчать не стала и спустя некоторое время ответила Цигаль, что не считает кинофестиваль мероприятием, на которое требуется подбирать «роскошный look».
Некоторые пользователи Сети согласились с мнением дизайнера, посчитав образ актрисы крайне неудачным. «Странный наряд», «Больше в сторону помидоров», «Вообще не твое», «Очень несуразно», — отмечали они. Однако нашлись и те, кому наряд Хилькевич показался вполне уместным. «Мне нравится», «Отлично получилось», «Шикарный образ», «Скромно, но со вкусом», — писали другие интернет-пользователи. Лично нас удивило то, что Анна не считает главный кинофестиваль страны мероприятием, которое требует красивого вечернего платья.