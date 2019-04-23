Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Анна Хилькевич получила публичную критику своего наряда от дизайнера Маши Цигаль

На днях Анна Хилькевич опубликовала в Инстаграме фото с церемонии открытия ММКФ-2019. Свое мнение по поводу образа актрисы с красной дорожки решила высказать модельер Маша Цигаль.
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич

Открытие 41-го Московского международного кинофестиваля прошло несколько дней назад, однако звезды все еще продолжают делиться с поклонниками фотографиями с мероприятия. На днях свой образ с красной дорожки решила показать и звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич.

«Если прошлась по красной дорожке ММКФ, то жди, что в твою сторону полетят либо цветы, либо помидоры», — подписала снимок актриса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

После этого Хилькевич попросила подписчиков выразить свое мнение относительно выбранного ею наряда. Свой модный приговор актрисе вынесла дизайнер Маша Цигаль.

Маша Цигаль
Маша Цигаль
«Ты всегда самая красивая, но на красную дорожку тебе с твоей внешностью и по дресс-коду стилист могла бы подобрать более роскошный look. Тут все хорошо, но он не вечерний», — заявила модельер.

Хилькевич молчать не стала и спустя некоторое время ответила Цигаль, что не считает кинофестиваль мероприятием, на которое требуется подбирать «роскошный look».

Некоторые пользователи Сети согласились с мнением дизайнера, посчитав образ актрисы крайне неудачным. «Странный наряд», «Больше в сторону помидоров», «Вообще не твое», «Очень несуразно», — отмечали они. Однако нашлись и те, кому наряд Хилькевич показался вполне уместным. «Мне нравится», «Отлично получилось», «Шикарный образ», «Скромно, но со вкусом», — писали другие интернет-пользователи. Лично нас удивило то, что Анна не считает главный кинофестиваль страны мероприятием, которое требует красивого вечернего платья.

Перейти к обсуждению


23 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Маша Цигаль, Анна Хилькевич

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-04-19 19:45:00
218
Давайте смотреть реальности в глаза! Дом 2 трудно назвать местом, где существует духовность, порядочность и нравственность. Здесь, я абсолютно поддерживаю Светлакова! Но Омаров молодец лишь только в том, что защищает свою жену и поддерживает её. А вот Ксения Бородина, которая зарабатывает деньги на проекте, за счёт продажи совести и чести участников дом 2,хочет чтобы про неё говорили только хорошее, уважали и защищали! Только если ты зашла в эту грязь, чистой тебе уже не выйти из неё, придётся слушать и терпеть таких, как Светлаков, в словах которого есть правда!
Курбан Омаров оскорбительно резко высказался в адрес Сергея Светлакова
71 Комментариев
Гость 2019-04-21 21:18:00
191
во всяком случае, результат говорит о том, что в Украине, видимо, выборы проходят честно. Так что их можно поздравить как минимум с этим. Довольно странно, что страну возглавил человек не из системы гос власти; даже не знаю, если у него нет хоть какого-то управленческого опыта, как он будет справляться со своей работой? Очень любопытно) надеюсь, все будет хорошо у них, искренне этого желаю)
СМИ провозгласили победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины
82 Комментариев
Гость 2019-04-21 00:43:00
156
После такого жить не хочется. Я очень сочувствую всем женщинам, над которыми надругались. Вообще ни разу не тема для ерничанья, почему она молчала или не сообщила сразу. Ее дело, когда рассказывать. Трое мужиков, ужас.
Алена Яковлева рассказала, как стала жертвой группового изнасилования
101 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.