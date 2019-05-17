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Ева Лонгория, Белла Хадид, Дита фон Тиз и другие звезды «блестящей» премьеры фильма об Элтоне Джоне

Вечером на красной дорожке Дворца фестивалей и конгрессов слепило глаза — не столько от количества звездных гостей, сколько от их блестящих нарядов. Каннам была презентована картина о жизни Элтона Джона — большого любителя эффектных и запоминающихся образов. 
Сара Сампайо
Сара Сампайо

16 мая в Каннах состоялась премьера фильма «Рокетмен», рассказывающего биографию Элтона Джона. Знаменитый певец еще несколько лет назад обмолвился о том, что мечтает снять фильм о своей жизни. Решив не откладывать этот проект в долгий ящик, артист, разменявший восьмой десяток, пригласил к сотрудничеству режиссера Декстера Флетчера. Это он ответственен за главный музыкальный кинохит прошлого года — «Богемскую рапсодию».

Главная роль в картине досталась 29-летнему Тэрону Эджертону. В одном из интервью артист со смехом отмечал, что никогда ранее не ходил в обуви на каблуках и не носил столько блестящей одежды, как на съемках фильма. На премьере в Каннах Тэрон был одет весьма скромно — в бархатный смокинг жемчужно-серого цвета.

Элтон Джон и Тэрон Эджертон
Элтон Джон и Тэрон Эджертон

Официального дресс-кода не было, но многие гости, отдавая дань Элтону Джону, большому любителю страз и пайеток, пришли на премьеру в сверкающих нарядах. Самым блестящим во всех смыслах стал аутфит Сары Сампайо. 

На красной дорожке были замечены Дита фон Тиз, Приянка Чопра, Шейлин Вудли (неожиданно похожая на Монику Беллуччи) и многие другие.

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17 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Тэрон Эджертон его муж?

  • Обычно Бэлла бесит, но тут она выглядит лучше всех: и платье, и макияж, даже выражение лица нормальное

  • Ладно ты с мужиками спишь-твое дело, на зачем подобные сумки носить, это же уродство?!

  • Нет фотки, как этот актёр, распластавшись на земле перед Элтоном Джоном, завязывал ему шнурки?

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