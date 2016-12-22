Маленькие модницы всегда мечтают одеваться как их мамы. Обувной бренд Aquazzura остался неравнодушным к детским мечтам и создал линейку миниатюрной и очень красивой обуви.

1 2 3 ... 9 Известный итальянский бренд Aquazzura запустил линейку для маленьких fashionista

Любимый всеми звездами бренд обуви Aquazzura запустил линейку Mini, чтобы дети всех fashionista смогли одеться как их мамы. В детскую коллекцию вошли уменьшенные копии лучших моделей марки, которые полюбились ее поклонникам.

Креативный директор Aquazzura Эдгардо Осорио настоял на том, чтобы в детской коллекции воплотилась ДНК бренда. Заметные детали, яркие цвета и фактурные материалы — все это можно найти в Aquazzura Mini.

В обуви итальянского бренда ходят многие западные знаменитости. Интересно, как быстро в стильных босоножках мы увидим их детей?