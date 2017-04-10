Миллионы женщин по всему миру ходят на работу каждый день и стараются в точности выполнять все правила офисного дресс-кода. А что если мы скажем вам, что есть несколько действенных способов не только улучшить ваш внешний вид, но и привнести гармонию в ваш имидж в целом? Перед вами пять рекомендаций, которые помогут взглянуть по-новому на ваш деловой гардероб.

Расширьте цветовую гамму

Офисный дресс-код у многих ассоциируется исключительно с черным, белым и серым цветами. Согласитесь, выглядит такая гамма довольно скучно, особенно если использовать ее ежедневно. Помните, что деловой стиль подразумевает куда большую свободу. Включите в свой гардероб одежду и обувь светло-бежевого, экрю и молочно-розового цвета. Так, для нас открытием этого сезона стала марка Geox. В весенне-летней коллекции этого итальянского бренда можно найти все самые актуальные оттенки, которые идеально впишутся в офисный гардероб!

Выбирайте технологичные ткани

Принято считать, что одежда из кашемира, хлопка и шелка не только приятна к телу, но и выглядит куда благороднее своих акриловых «собратьев». Но современные синтетические ткани, например, запатентованный Geox высокотехнологичный нейлон с водоотталкивающим эффектом, из которого выполнено симпатичное пальто в клетку гингем из весенне-летней коллекции, не только обеспечивают комфорт благодаря дышащей системе, но и делают любой образ элегантнее. Расклешенное книзу, это пальто идеально будет сочетаться с повседневной одеждой и прослужит не один сезон!

Всегда подгоняйте любую вещь по фигуре

Одежда для офиса и работы должна сидеть безупречно: складки на жакетах, пузыри на брюках или, скажем, излишняя длина рукавов неприемлемы. Вытачки же обязаны быть на своих местах и выполнять отведенную им функцию. Само собой, не все предметы, которые продаются в масс-маркете, имеют идеальную посадку, а шить на заказ по карману не всем. Выходов из этой ситуации несколько: или отдавайте покупки в ателье на подгонку, или покупайте вещи женственных силуэтов с поясом, который выгодно подчеркнет талию.

Не забудьте об аксессуарах

Классический брючный костюм, сочетание юбки-карандаша и лаконичной блузы, а также закрытое платье-футляр — три кита, на которых зиждется деловой дресс-код. Хотите проявить собственный стиль и индивидуальность? Тогда у вас есть всего одна надежда: правильные аксессуары. Конечно, они не должны быть кричащими и эпатажными — все в рамках приличия. Вместо скучного делового портфеля выберите яркую и женственную сумку. Советуем обзавестись сразу несколькими моделями разных цветов и форм — у известного итальянского бренда Geox, вкусу которого мы привыкли доверять, как раз представлены кросс-боди сочного алого цвета и актуальные сумки тоут. Что касается бижутерии, то можем вас обрадовать: помимо скромных серег-гвоздиков правила бизнес-этикета позволяют также тонкий браслет, часы и брошь.

Красивая обувь — залог успеха

Открытые туфли, обувь белого цвета, яркие цвета и шпильки — все это относится к списку фэшн-табу бизнес-стиля. Однако это вовсе не значит, что мы обязаны носить исключительно черные или коричневые лодочки и ботинки. К счастью, модные бренды стараются каждый сезон создавать что-то стильное и оригинальное, то, что не стыдно надеть на работу или на деловую встречу. В весенне-летней коллекции Geox, к примеру, можно найти сдержанные, но при этом ультрамодные лоуферы, невесомые броги и лодочки color block. Они не только круто выглядят, но и очень приятны в носке. Благодаря дышащей технологии подошвы в них можно буквально летать — must have для длинного рабочего дня. К тому же такая качественная и красивая обувь, далекая от стереотипов офисного стиля, — именно тот глоток свежего воздуха, который необходим каждой из нас, чтобы разнообразить рабочие будни.