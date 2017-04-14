Сможете ли вы выбрать из представленных туфель, босоножек, ботильонов и сапог те, за которые придется выложить большую сумму? Листайте нашу фотогалерею, чтобы узнать.
Угадайте, какая обувь стоит дороже
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