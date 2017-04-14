14.04.2017
Едва ли не самое главное модное правило гласит — аксессуары должны быть дорогими, особенно сумки и обувь. Не будем спорить, что ботинки или туфли, выполненные из хорошей (читайте — недешевой) кожи, прослужат пару-тройку, а то и больше лет. Однако это не значит, что бюджетная пара развалится после нескольких месяцев носки. К тому же сегодня в коллекциях люксовых и масс-маркет-брендов можно найти немало практически идентичных экземпляров. Мы предоставляем вам возможность проверить свою интуицию и угадать по фото, какие из представленных моделей стоит дороже.
  • Угадайте, какая из этих моделей стоит дороже?
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    Угадайте, какая из этих моделей стоит дороже? 

Сможете ли вы выбрать из представленных туфель, босоножек, ботильонов и сапог те, за которые придется выложить большую сумму? Листайте нашу фотогалерею, чтобы узнать.

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