Едва ли не самое главное модное правило гласит — аксессуары должны быть дорогими, особенно сумки и обувь. Не будем спорить, что ботинки или туфли, выполненные из хорошей (читайте — недешевой) кожи, прослужат пару-тройку, а то и больше лет. Однако это не значит, что бюджетная пара развалится после нескольких месяцев носки. К тому же сегодня в коллекциях люксовых и масс-маркет-брендов можно найти немало практически идентичных экземпляров. Мы предоставляем вам возможность проверить свою интуицию и угадать по фото, какие из представленных моделей стоит дороже.

Сможете ли вы выбрать из представленных туфель, босоножек, ботильонов и сапог те, за которые придется выложить большую сумму? Листайте нашу фотогалерею, чтобы узнать.