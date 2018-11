Сысоева, Дайнеко, Муцениеце и другие столичные модницы одними из первых оценили туфли Marsala

Украинский бренд Marsala впервые приехал в Москву. С 23 по 25 ноября в пространстве Oh my look! прошла презентация коллекции обуви, которую посетили Анна Шульгина, Надежда Сысоева и другие звезды.

Если вы, как и Кэрри Брэдшоу, помешаны на обуви, то наверняка знаете о бренде Marsala. Если же нет, рассказываем: украинский дизайнер Мария Маслий создает туфли, босоножки, сапоги, ботильоны, используя итальянскую фурнитуру, однако учитывает особенности именно славянской стопы, из-за чего обувь ее бренда очень комфортная.

23 ноября дизайнер лично прилетела из Киева в Москву, чтобы представить столичным модницам все актуальные коллекции своего бренда.

Презентация длилась все выходные и прошла в пространстве Oh my look!. Гости могли примерить и приобрести классические лодочки в разных цветах, лаковые красные, желтые и бежевые ботильоны, ботфорты на среднем каблуке со стразами, босоножки разных моделей и ботинки.



Одними из первых красоту и удобство обуви Marsala оценили Надежда Сысоева, Агата Муцениеце, Виктория Дайнеко, Тата Бондарчук, Мария Шумакова и другие известные девушки.