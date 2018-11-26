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    Сысоева, Дайнеко, Муцениеце и другие столичные модницы одними из первых оценили туфли Marsala

    26.11.2018
    Украинский бренд Marsala впервые приехал в Москву. С 23 по 25 ноября в пространстве Oh my look! прошла презентация коллекции обуви, которую посетили Анна Шульгина, Надежда Сысоева и другие звезды. 

    Если вы, как и Кэрри Брэдшоу, помешаны на обуви, то наверняка знаете о бренде Marsala. Если же нет, рассказываем: украинский дизайнер Мария Маслий создает туфли, босоножки, сапоги, ботильоны, используя итальянскую фурнитуру, однако учитывает особенности именно славянской стопы, из-за чего обувь ее бренда очень комфортная. 

    23 ноября дизайнер лично прилетела из Киева в Москву, чтобы представить столичным модницам все актуальные коллекции своего бренда.

    Презентация длилась все выходные и прошла в пространстве Oh my look!. Гости могли примерить и приобрести классические лодочки в разных цветах, лаковые красные, желтые и бежевые ботильоны, ботфорты на среднем каблуке со стразами, босоножки разных моделей и ботинки.

    Одними из первых красоту и удобство обуви Marsala оценили Надежда Сысоева, Агата Муцениеце, Виктория Дайнеко, Тата Бондарчук, Мария Шумакова и другие известные девушки.

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    Текст: Саша Белая
    Теги:

    Мария Далакян, Ассоль, Лаура Джугелия, Мария Шумакова, Виктория Дайнеко, Агата Муцениеце, Анна Шульгина, Татиана Бондарчук (Мамиашвили), Надежда Сысоева

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