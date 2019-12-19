Сколько стоит любимая пара обуви Ирины Шейк, которую она носила чаще всего в этом году

На подиуме и во время фотосессий Ирина Шейк предпочитает блистать в откровенных нарядах. Но если речь идет об обычной жизни, то топ-модели намного удобнее надевать свободную одежду — широкие брюки, оверсайз-толстовки и обувь без каблуков.
Разглядывая подобные фото за прошедший год, можно заметить, что довольно часто Ирина носила массивные ботинки от Bottega Veneta.
Подобная кожаная модель появилась в продаже этим летом, а стоит в районе 80 тысяч рублей. Однако скорее всего Ирине она достались бесплатно — модель давно сотрудничает с брендом и в начале осени участвовала в одном из его показов.
Звезда сочетала обувь Bottega Veneta и с расслабленными спортивными аутфитами, и с сексуальными кружевными нарядами. В любом из случаев ее образы смотрелись трендово и гармонично.
Наверное, Шейк очень любит носить подобные «мужские» модели, потому что сильно устает от узких туфель на высоких каблуках, которые обычно выбирает на тусовки. И лично нам ее любимые ботинки очень нравятся. А вам?