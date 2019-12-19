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Сколько стоит любимая пара обуви Ирины Шейк, которую она носила чаще всего в этом году

Ирина Шейк регулярно получает роскошные подарки от именитых дизайнеров и может позволить себе шопинг в любом бутике. И все же в гардеробе звезды имеются вещи и обувь, которые она готова носить хоть каждый день. 
Ирина Шейк
Ирина Шейк

На подиуме и во время фотосессий Ирина Шейк предпочитает блистать в откровенных нарядах. Но если речь идет об обычной жизни, то топ-модели намного удобнее надевать свободную одежду — широкие брюки, оверсайз-толстовки и обувь без каблуков.

Папарацци постоянно следуют за звездой по пятам, чуть ли не ежедневно представляя вниманию общественности ее будничные образы. 

Разглядывая подобные фото за прошедший год, можно заметить, что довольно часто Ирина носила массивные ботинки от Bottega Veneta. 

Ирина Шейк
 

Подобная кожаная модель появилась в продаже этим летом, а стоит в районе 80 тысяч рублей. Однако скорее всего Ирине она достались бесплатно — модель давно сотрудничает с брендом и в начале осени участвовала в одном из его показов. 

Судя по всему, ботинки очень комфортны и практичны в носке: Шейк выходила в них и летом, и осенью, и зимой. 

Звезда сочетала обувь Bottega Veneta и с расслабленными спортивными аутфитами, и с сексуальными кружевными нарядами. В любом из случаев ее образы смотрелись трендово и гармонично. 

Наверное, Шейк очень любит носить подобные «мужские» модели, потому что сильно устает от узких туфель на высоких каблуках, которые обычно выбирает на тусовки. И лично нам ее любимые ботинки очень нравятся. А вам?

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19 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images
Теги

Ирина Шейк, Bottega Veneta

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